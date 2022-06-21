على طريقة الملاكمين.. مصرية تقتل زوجها بضربة "قاضية"

أنهت سيدة في مصر حياة زوجها الشاب بعدما قامت بتوجيه عدة لكمات له في الوجه، سقط على إثرها مغشيًا عليه، ونقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وتلقى قسم شرطة المرج في القاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول شاب إليه مصاب بكدمات في وجهه، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المرج إلى المستشفى، وتبين أن الشخص المتوفى يدعى علي عبدالرحمن (38 عامًا)، مصاب بسحجات وكدمات بالوجه.

وكشفت تحريات المباحث أن مشادة كلامية اندلعت بين القتيل وزوجته، وقام القتيل بالاعتداء عليها بالضرب، لتقوم بتوجيه عدة لكمات له في وجهه سقط على إثرها مغشيًا عليه.

وبمواجهة المتهمة أقرت بالواقعة، مشيرة إلى أنها كانت تدافع عن نفسها بعد اعتدائه عليها بالضرب.