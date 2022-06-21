لحظة قتل محمد عادل لنيرة أشرف.. شاهد يروي التفاصيل

روى الشاهد الأول على الجريمة التي ارتكبها محمد عادل إسماعيل بحق زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام أبواب جامعة المنصورة في مصر، وعرفت إعلاميا بـ“طالبة المنصورة“، تفاصيل اللحظات المروعة للجريمة.

وروى الشاب، الذي تعرض لانتقادات بعد ظهوره في الفيديو المتداول للحظة الجريمة وهو لا يحرّك ساكنا، تفاصيل ما حدث، مدافعا في ذات الوقت عن ردة فعله أمام المشهد.

وقدم الشاهد، الذي يدعى عبدالرحمن، عبر حسابه في ”تويتر“ اعتذارا لروح المجني عليها، لعدم قدرته على فعل شيء في حينها، مؤكدا أنه ”حاول فعل شيء، لكن الصدمة من الجريمة جعلته يجفل“، لافتا إلى أنها ”كانت المرة الأولى في حياته والتي يرى فيها شيئا كهذا“، وفق تعبيره.

وكشف عن لحظات الجريمة، أنه ”كان يؤدي امتحانًا وخارجًا من بوابة الجامعة، وذلك قرابة الساعة الـ11 ظهرا“، مضيفا أنه ”سمع حينها صراخًا فتلفت وركض ناحية الصوت، ليشهد على الجريمة المروعة“.

وأضاف أنه ”عند وصوله وجد القاتل متشبثا بنيّرة، بينما هي غارقة في دمائها أثناء قيامه بطعنها الطعنة الثانية في أعلى الصدر“.

وأكد أنه قام بدفع القاتل، الذي سقط على الرصيف، لكنه نهض مجددا وحاول طعنه بالسكين، مبينا أنه ”ركض هاربا رغما عنه“، وحينها كان القاتل قد أتم جريمته.

وقررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس الطالب محمد عادل، لمدة 4 أيام، وذلك على ذمة التحقيق بعد إقراره بارتكاب الجريمة.

وذكرت النيابة في بيانها أنها ”استمعت منذ توليها التحقيقات فور وقوع الحادث إلى عشرين شاهدًا، منهم والدا المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا -وأحد الطلاب بالجامعة- تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه، وعقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها“.

وأضافت: ”كما أكد ثلاثة عشر شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات“.