السعودية.. تطور جديد في معركة حساء الثعابين القضائية

تشهد قضية ”معركة حساء الثعابين“ التي تشير لخلاف يتجه نحو القضاء بين محامي سعودي بارز وسياسي يمني ملحد، تطوراً جديداً، حيث يجري العمل على تبليغ الطرف الثاني الذي تعهد بالعودة للسعودية فيما لو استدعت المحاكمة ذلك.

وقال المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم، إن القضية ضد السياسي اليمني الملحد، علي البخيتي، شهدت تطوراً تمثل في وصول القضية إلى مرحلة تبليغ البخيتي للمثول أمام النيابة العامة لأخذ أقواله.

وأوضح اللاحم في تغريدة عبر تويتر ”لمن سأل عن قضيتي ضد مزدري الأديان والمسيء للذات الالهية؛ لازالت القضية في الإجراءات القانونية لتبليغ المُبلَّغ ضده للمثول أمام النيابة العامة لأخذ أقواله(شخصيا)وفي حالة امتناعه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون السعودي. هو قال ابي اجي ونبي نشوف“.

لمن سأل عن قضيتي ضد مزدري الأديان والمسيء للذات الالهية؛ لازالت القضية في الإجراءات القانونية لتبليغ المُبلَّغ ضده للمثول أمام النيابة العامة لأخذ أقواله(شخصيا)وفي حالة امتناعه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون السعودي.

هو قال ابي اجي ونبي نشوف#معركة_حساء_الثعابين https://t.co/CNPL0SPL4q pic.twitter.com/R4uYsNxzJw — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) June 19, 2022

ولم يحدد اللاحم، وهو محام معروف طالما رافع أمام محاكم المملكة في قضايا شهيرة، إن كانت الإجراءات القانونية التي ستطبق في حال امتناع البخيتي عن الحضور للمملكة، تشمل استدعائه عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).

لكن سبق للاحم أن أشار إلى أن عدم مثول البخيتي أمام النيابة العامة السعودية، سيؤدي لاصدار أمر بالقبض عليه إذا كان داخل المملكة، أو إدراجه في قائمة ترقب الوصول إذا كان خارجها..“، موضحاً أن البخيتي ”يستطيع من خلال البلاغ أن يستخرج تأشيرة خلال 24 ساعة“.

اليوم يفترض أن يرفع بلاغي ضد @Ali_Albukhaiti للنيابة و اذا لم يستجب المُبلّغ ضده للمثول أمامها؛سيتم اصدار أمر بالقبض عليه إذا كان داخل المملكة ،أو إدراجه في قائمة ترقب الوصول إذا كان خارجها.

هذا هو الإجراء في دولة يسودها القانون

يستطيع من خلال البلاغ أن يستخرج تأشيرة خلال٢٤ ساعة pic.twitter.com/Sv8NDpsz6L — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) May 29, 2022

وأطلق اللاحم وهو مدون نشط أيضاً في مواقع التواصل الاجتماعي، اسم ”#معركة_حساء_الثعابين“ على القضية التي نشبت بينه وبين البخيتي الشهر الماضي، عندما زار السياسي اليمني السعودية مثيراً جدلاً واسعاً، وله مناصرون كثر يؤيدون خطوته تلك ضد خصمه اليمني.

فالبخيتي بجانب كونه ملحداً يزور بلداً محافظاً يطبق الشريعة الإسلامية مثل السعودية ويعد قبلةً للمسلمين من كل انحاء العالم، فهو شقيق لأحد القياديين الحوثيين وكان سابقاً من أعضاء الجماعة التي تدعمها إيران في حربها ضد الحكومة الشرعية التي تدعمها الرياض، قبل أن ينشق عن الجماعة، ويطلب اللجوء السياسي في بريطانيا.

وينصب الخلاف بين اللاحم والبخيتي حول حوار صوتي عبر تويتر، فيما يُعرف بالمساحات، وهي أشبه بغرف دردشة افتراضية، شارك فيه عدد كبير من الأشخاص خلال تواجد السياسي اليمني في المملكة، وكان يدور حول الأديان.

وبعد سجال بين الطرفين على تويتر، كشف اللاحم أنه نقل الخلاف نحو القضاء عندما قال يوم 24 من الشهر الماضي ”اليوم بحمد الله تم تقييد بلاغ بحقي الخاص ضد مزدري الأديان و المسيء للحكومة السعودية علي البخيتي، بعد أن شتمني و سبني و أساء إلي بالمخالفة لأحكام القانون. المعركة القضائية ستكون طويلة وشرسة. #معركة_حساء_الثعابين“.

ويقول البخيتي إن المحامي السعودي عجز عن مواجهته في النقاشات الفكرية فنقل النقاش للقضاء، مبدياً استعداده للقدوم للمملكة لو تطلبت مجريات القضية ذلك“.

أثق في القضاء السعودي، أنه سيؤكد ما قلته عنك، أنك #الفاشل ويرفض دعواك، فالمحامي الذي لا يفهم قوانين بلده هو فاشل في مهنته. زايدت باسم #الإسلام ☪️ والقرآن ودستور #السعودية وحكامها، ولم تترك لا جملة وطنجية ولا صحوية إلا واستخدمتها، وفي الأخير لم يُقبل منك إلا دعواك الشخصية 😁 https://t.co/b7r19yzeCN — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) May 29, 2022

وشهدت منصة تويتر واسعة الاستخدام في السعودية وباقي دول الخليج العربي، نقاشاً واسعاً لايزال نشطاً بعض الشيء حتى اليوم حول تلك الزيارة للبخيتي بعد مرور نحو شهر على استضافة عدة شخصيات سعودية له، مثل سفير الرياض في اليمن، محمد آل جابر، ورجل الدين المعروف الشيخ أحمد الغامدي، فيما يغلب انتقاد البخيتي في تلك النقاشات.