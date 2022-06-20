روائح تعفن اللحوم تقود السلطات السعودية إلى شقة سكنية لتقطيع الدجاج الفاسد

كشفت أمانة منطقة الرياض في السعودية، يوم الإثنين، عن تورط عدد من الأشخاص في تجهيز لحوم دجاج بشكل مخالف لاشتراطات الصحة والنظافة، وتوريدها لمطعم يقدم وجبة الكبسة الأكثر شعبية بين السعوديين وجزء كبير من الوافدين الأجانب.

ونشرت الأمانة مقطع فيديو يظهر مداهمة موظفين حكوميين لعمارة سكنية تكدست بداخلها معدات للاستخدام في تقطيع لحوم الدجاج وتجهيزها لأحد المطاعم.

ويبدو من الفيديو غياب اشتراطات النظافة عن المكان، حيث تداخلت صناديق الدجاج المجمد مع أوساخ وأكياس فارغة في المكان الذي دبت فيه الفوضى بشكل كبير.

وقالت الأمانة عبر تويتر إنها صادرت المضبوطات وأوصدت الأبواب الخارجية للعمارة بالكامل“.

وأضافت: ”روائح تعفن اللحوم تقود 14 جهة حكومية للإطاحة بسماسرة مطعم بخاري حولوا شقة سكنية إلى معمل لتقطيع وتجهيز الدواجن وسط #الرياض“.

صادرنا المضبوطات.. وأوصدنا الأبواب الخارجية للعمارة بالكامل.. روائح تعفن اللحوم تقود 14 جهة حكومية للإطاحة بسماسرة مطعم بخاري حولوا شقة سكنية إلى معمل لتقطيع وتجهيز الدواجن وسط #الرياض.. pic.twitter.com/A8Z2Lt0CHK — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) June 20, 2022

وأشاد مدونون سعوديون كثر بجهود الجهات الحكومية التي أطاحت بالسماسرة، وطالبوا بتشديد العقوبات عليهم.

وقال أحد المدونين الغاضبين: ”ألم يحن الوقت لتغيير تصنيف هذه الأفعال من: مخالفات تجارية..!! إلى جرائم جنائية..! حيث توفر فيها عدة مقاصد إجرامية منها: تعمد الغش والضرر بالمستهلك، والتزوير والتزييف بتاريخ الصلاحية وإخفاء العيوب والفساد، وترويج وتداول مواد غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي..“.

الم يحن الوقت لتغيير تصنيف هذه الأفعال من :

مخالفات تجارية..!!

إلى :

جرائم جنائية..!

حيث توفر فيها عدة مقاصد إجرامية منها :

– تعمد الغش و الضرر بالمستهلك.

– التزوير و التزييف بتاريخ الصلاحية و إخفاء العيوب و الفساد.

– ترويج و تداول مواد غذائية تالفة و غير صالحة للإستهلاك الآدمي.. — محمد بن عبدالله (@maalassaf1966) June 20, 2022

وأبدى آخر يدعى سالم استعداده للمشاركة كمتطوع في جهود الأمانة المتعلقة بهذا النوع من المخالفات.

وكتب في رد على إعلان الأمانة عن الإطاحة بالسماسرة: ”الله يقويكم والله العظيم اللي نشوفه شيء يغبن ويقهر وأنا مستعد أتطوع معاكم بدون مُقابل مادي للكشف والبحث عن هؤلاء المُجرمين“.

الله يقويكم والله العظيم اللي نشوفه شيء يغبن ويقهر وأنا مستعد أتطوع معاكم بدون مُقابل مادي للكشف والبحث عن هؤلاء المُجرمين — Salem 💼👥 (@ssalem15s) June 20, 2022

وتقدم مطاعم البخاري وجبة وحيدة مكونة من الأرز ولحم الدجاج بسعر رخيص مقارنة بأصناف الطعام الأخرى، وتُعرف باسم ”الكبسة“، بينما يقبل عليها السعوديون والمقيمون الأجانب على حد سواء.

وتنتشر مطاعم البخاري على نطاق واسع في المملكة، وتعد الأكثر شعبية في البلاد، بينما تقدم تلك المطاعم وجباتها في جلسات عربية داخل المطاعم، أو تقديم الوجبة نفسها بشكل يقترب كثيرا من طريقة تقديم الوجبة في معظم البيوت السعودية.