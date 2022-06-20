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روائح تعفن اللحوم تقود السلطات السعودية إلى شقة سكنية لتقطيع الدجاج الفاسد
تاريخ النشر: 20 يونيو 2022 20:33 GMT
تاريخ التحديث: 20 يونيو 2022 21:10 GMT

روائح تعفن اللحوم تقود السلطات السعودية إلى شقة سكنية لتقطيع الدجاج الفاسد

كشفت أمانة منطقة الرياض في السعودية، يوم الإثنين، عن تورط عدد من الأشخاص في تجهيز لحوم دجاج بشكل مخالف لاشتراطات الصحة والنظافة، وتوريدها لمطعم يقدم وجبة الكبسة

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المصدر: الرياض - إرم نيوز

كشفت أمانة منطقة الرياض في السعودية، يوم الإثنين، عن تورط عدد من الأشخاص في تجهيز لحوم دجاج بشكل مخالف لاشتراطات الصحة والنظافة، وتوريدها لمطعم يقدم وجبة الكبسة الأكثر شعبية بين السعوديين وجزء كبير من الوافدين الأجانب.

ونشرت الأمانة مقطع فيديو يظهر مداهمة موظفين حكوميين لعمارة سكنية تكدست بداخلها معدات للاستخدام في تقطيع لحوم الدجاج وتجهيزها لأحد المطاعم.

ويبدو من الفيديو غياب اشتراطات النظافة عن المكان، حيث تداخلت صناديق الدجاج المجمد مع أوساخ وأكياس فارغة في المكان الذي دبت فيه الفوضى بشكل كبير.

وقالت الأمانة عبر تويتر إنها صادرت المضبوطات وأوصدت الأبواب الخارجية للعمارة بالكامل“.

وأضافت: ”روائح تعفن اللحوم تقود 14 جهة حكومية للإطاحة بسماسرة مطعم بخاري حولوا شقة سكنية إلى معمل لتقطيع وتجهيز الدواجن وسط #الرياض“.

وأشاد مدونون سعوديون كثر بجهود الجهات الحكومية التي أطاحت بالسماسرة، وطالبوا بتشديد العقوبات عليهم.

وقال أحد المدونين الغاضبين: ”ألم يحن الوقت لتغيير تصنيف هذه الأفعال من: مخالفات تجارية..!! إلى جرائم جنائية..! حيث توفر فيها عدة مقاصد إجرامية منها: تعمد الغش والضرر بالمستهلك، والتزوير والتزييف بتاريخ الصلاحية وإخفاء العيوب والفساد، وترويج وتداول مواد غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي..“.

وأبدى آخر يدعى سالم استعداده للمشاركة كمتطوع في جهود الأمانة المتعلقة بهذا النوع من المخالفات.

وكتب في رد على إعلان الأمانة عن الإطاحة بالسماسرة: ”الله يقويكم والله العظيم اللي نشوفه شيء يغبن ويقهر وأنا مستعد أتطوع معاكم بدون مُقابل مادي للكشف والبحث عن هؤلاء المُجرمين“.

وتقدم مطاعم البخاري وجبة وحيدة مكونة من الأرز ولحم الدجاج بسعر رخيص مقارنة بأصناف الطعام الأخرى، وتُعرف باسم ”الكبسة“، بينما يقبل عليها السعوديون والمقيمون الأجانب على حد سواء.

وتنتشر مطاعم البخاري على نطاق واسع في المملكة، وتعد الأكثر شعبية في البلاد، بينما تقدم تلك المطاعم وجباتها في جلسات عربية داخل المطاعم، أو تقديم الوجبة نفسها بشكل يقترب كثيرا من طريقة تقديم الوجبة في معظم البيوت السعودية.

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