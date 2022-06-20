الأردن.. محاولة انتحار تكشف تعرض فتاة لـ"هتك عرض" طوال 11 عاما

كشفت محاولة انتحار فتاة في الأردن، عن تعرضها لـ“هتك عرض“ طوال 11 عاما على يد ”سائق باص“ كان يقلها إلى المدرسة، فيما باشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، التحقيق في القضية.

وأوقف المدعي العام على خلفية القضية، ”سائق الباص الذي كان ينقل طلاب وطالبات المدارس دون ترخيص 15 يوما في مركز الإصلاح والتأهيل“، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين.

وقالت قناة ”رؤيا“، إن ”المدعي العام وجه للسائق الثلاثيني جناية هتك العرض مكررة 60 مرة قابلة للتجديد“.

وأضافت القناة أن ”الفتاة تعرضت إلى الاستغلال الجنسي من قبل سائق الباص منذ أن كانت تبلغ من العمر 7 أعوام إلى أن بلغت سن الرشد“، مشيرة إلى أن ”عمرها الآن 18 عاما“.

ونقلت عن مصدر مقرب من التحقيق قوله إن ”سائق الباص (المشتكى عليه) بدأ ارتكاب أفعاله بحق المجني عليها منذ أن كانت في سن السابعة بتقبيلها، إذ اعتاد نقلها من المنزل إلى المدرسة بواسطة باص خاص غير مرخص“.

وأضاف أن ”الأمر تطور تدريجيا لدى سائق الباص ووصل إلى اللمس، واستمر في ذلك مدة طويلة إلى أن طلب من المجني عليها ممارسة بعض الأفعال (هتك العرض)، ولخوف المشتكية آنذاك من أسرتها، لم تتمكن من البوح لهم بما حدث معها“.

وأشار إلى أن ”الفتاة المشتكية بقيت صامتة على تعرضها لهتك العرض لعدة سنوات، إلى أن رحلت أسرتها إلى منطقة أخرى آنذاك، وانتقلت المشتكية أيضا إلى مدرسة أخرى“.

وتابع: ”بعد مرور عدة سنوات عادت من جديد لتقطن في المنطقة ذاتها التي غادرتها (السكن القديم)، وعندما علمت أن سائق الباص المشتكى عليه سيقلها من المنزل إلى المدرسة، حاولت الانتحار إلا أن محاولتها باءت بالفشل“.

وقال المصدر إنه ”عند تحقيق الشرطة مع الفتاة المشتكية في دافع الانتحار أبلغتهم بما حدث معها، وأحيلت القضية إلى مدعي عام الجنايات الكبرى“.