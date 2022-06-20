ضرب حتى الموت.. خلاف حول الميراث يتحول لجريمة قتل في مصر

اعتدى ثلاثة أشقاء في محافظة سوهاج جنوب مصر، بالضرب المبرح على شقيقتهم إثر خلافات مالية على الميراث، ما أدى إلى موتها.

وباشرت نيابة مركز ”أخميم“ في سوهاج، أمس الأحد، التحقيق مع المتهمين الثلاثة، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها وعمل تحريات البحث الجنائي حول الواقعة.

وبدأت القصة بعدما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي، يتعلق بوصول سيدة في العقد الرابع من العمر، مصابة بجروح وكدمات واضطراب بالتنفس، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وأنها فارقت الحياة أثناء محاولة إسعافها.

وعلى إثر ذلك، جرى تشكيل وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية.

وتبين من تحريات البحث الجنائي، أن وراء الحادث أشقاء المجني عليها الثلاثة، حيث نشبت مشاجرة فيما بينهم بسبب خلافات مالية على تقسيم الميراث، فقام الأشقاء الثلاثة بالتعدي بالضرب المبرح على شقيقتهم وإحداث إصابتها التي أدت إلى مصرعها.

وتؤدي الخلافات على الميراث، إلى وقوع جرائم مختلفة في مصر. ففي نهاية الماضي الماضي، أقدم شاب من محافظة الدقهلية على اختطاف شقيقته الأستاذة الجامعية وحاول تصويرها في وضع مخل مع صديقه لإجبارها على التوقيع على تنازل عن ميراثها، رغم أنها عكفت على تربيته بعد وفاة والديه وهو طفل صغير.