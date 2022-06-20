مستريح الأدوية.. محتال جديد في سوهاج جنوب مصر

أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الإثنين، عن ضبط ”محتال جديد“ فيما بات يعرف إعلاميا بظاهرة ”المستريح“ استولى على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها في مدينة سوهاج جنوب البلاد.

وفي التفاصيل، التي نشرها موقع اليوم السابع المحلي، فقد ”نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها“، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات في القضية.

وذكر الموقع أن ”معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بسوهاج، بتلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية وحصول أصحاب الأموال على أرباح متفق عليها“.

وتمكن المتهم المذكور من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بلغت أربعة ملايين جنيه تقريبا (أكثر من 200 ألف دولار)، وقد توقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وقد أقر بممارسته ذلك النشاط، لتتخذ السلطات المختصة الإجراءات القانونية ضده، وتقرر حبسه على ذمة التحقيق.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية، جرائم نصب متنوعة استهدفت أموال البسطاء في ما يعرف إعلاميا بظاهرة ”المستريح“.

وبرز من بين القضايا التي اشتهرت مؤخرا ”مستريح أسوان“ الذي جمع الماشية ومدخرات البسطاء في أقصى صعيد مصر، والذي اشتهر إعلاميا بلقب مصطفى البنك.

وقد جمع مصطفى البنك نحو 200 مليون جنيه مصري أي ما يعادل أكثر من (11 مليون دولار) من المواطنين بزعم استثمارها في تجارة المواشي، ثم اختفى قبل أن تضبطه السلطات وتحوله للنيابة العامة التي حولته بدورها للمحاكمة العاجلة.