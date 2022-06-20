الإمارات.. تغريم مصري ضايق كلبا واعتدى على صاحبه

أمرت محكمة في دبي بدولة الإمارات رجلًا مصريًا بدفع 40 ألف درهم إماراتي (10890 دولارًا) تعويضًا عن التسبب في مضايقة نفسية لكلب والاعتداء على مالكه.

وقالت وسائل إعلام محلية أوائل الشهر الجاري إن الرجل المصري أدين بالاعتداء على على صاحب الكلب في الشارع.

وكان الرجل المصري ، الذي عاد إلى منزله من العمل ، يطارد قطته التي هربت إلى الشارع، ومر قرب الضحية وهو طالب أردني يبلغ من العمر 19 عاما كان يمشي مع كلبه.

وسمع الطالب يقول للكلب إن القطة تخاف منه مما دفع الرجل إلى إهانة المراهق والاعتداء عليه.

وهرعت زوجة الرجل وصهرها من منزل قريب لكنهما أخفقا في وقف الاعتداء الذي أدى إلى تمزيق سترة الطالب وقميصه وطرحه أرضًا، كما أدى الحادث إلى هروب الكلب من المنزل. قبل أن يعود في اليوم التالي في حالة كآبة حادة.

وأظهرت وثائق المحكمة وجود نزاع سابق بين الجيران تمت تسويته في مركز للشرطة.

ووجهت للرجل المصري تهمة إهانة صاحب الكلب والاعتداء عليه جسديا في 7 سبتمبر من العام الماضي في دبي، واعترف بالجرائم في محكمة جنح دبي وغرم 5000 درهم (1361 دولار) في نوفمبر.

وبعد الإدانة ، رفع صاحب الكلب دعوى مدنية للحصول على تعويض.

وقال محاميه محمد نجيب: ”لقد أصيب موكلي بالإهانة مما حدث وتأثر عاطفياً بعد تعرضه لاعتداء علني أمام منزله“.

وأضاف أن ”كلبه تأثر أيضا. عندما وقع الحادث ، حيث هرب واختفى لمدة 24 ساعة تقريبًا ، وعندما عاد رفض تناول الطعام أو الشراب واضطر موكلي إلى نقله إلى عيادة بيطرية ”.

وأحيلت القضية المدنية إلى مركز المصالحة بمحاكم دبي ، الذي توصل إلى اتفاق في 21 أبريل / نيسان ، أمر بموجبه الجاني بدفع تعويض قدره 40 ألف درهم (10890 دولارًا). كما حُكم على الرجل بدفع الرسوم القانونية.