محكمة إماراتية تعاقب شابا استغل زميلته في العمل

قضت محكمة إماراتية، بإلزام شاب برد مبلغ 8500 درهم (أكثر من 2300 دولار) كان اقترضه من زميلته في العمل، وتهرب من السداد.

وذكرت صحيفة ”الإمارات اليوم“، أن محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ألزمت الشاب برد 8500 درهم للفتاة، ودفع تعويض لها قيمته 2000 درهم (544 دولارا)، وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها الفتاة ضد زميلها.

وبحسب الصحيفة، كانت الفتاة أقرضت ذلك المبلغ لزميلها، عبر تحويل بنكي، في أثناء مروره بضائقة مالية.

وأشارت إلى أن ”الشاب حدد لها موعدا لإعادة المبلغ، إلا أنه ماطل في السداد، وتهرب من الرد على اتصالاتها“.

وأضافت أن ”الشاب أقر باقتراضه المبلغ، وطلب أجلا للصلح وسداد المبلغ، فتم التأجيل للصلح ولسداد المبلغ، لكن في الجلسة المحددة حضرت المدعية، وأكدت أن الشاب لم يراجعها أو يتواصل معها لغايات التسوية والصلح“.

وبحسب ما جاء في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن ”البين من الأوراق أن الشاب قد أقر باستلامه 8500 درهم من المدعية، وطلب أجلا لسداد هذا المبلغ والتسوية، وتخلف عن الحضور؛ ما يثبت معه للمحكمة صحة ما تدعيه المدعية“، وفقا لما نقلت ”الإمارات اليوم“.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدَّعى عليه بأن يؤدي للمدعية 8500 درهم، فضلا عن إلزامه بدفع رسوم ومصروفات الدعوى القضائية.