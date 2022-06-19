ضحية هوشة ستاربكس يوضح تفاصيل اعتداء وافد مصري عليه في الخرج

كشف ضحية هوشة ستاربكس فرع مدينة الخرج السعودية تفاصيل اعتداء وافد مصري عليه قبل يومين، وهو الحادث الذي أثار تفاعلا كبيرا في الممكلة.

وألقت السلطات السعودية القبض على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على مواطن يعمل في أحد المقاهي بمدينة الخرج.

ووفقا لصحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن المقيم يعمل في أحد تطبيقات التوصيل، حيث وقع الشجار نتيجة خلاف على أفضلية الخدمة، وجرى إيقاف المذكور واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وقال محمد الدوسري، الموظف السعودي الذي يعمل في المقهى ”تفاجأت بالطرف الأول يتلفظ على زميلتي بحجة أفضلية الخدمة، ويحاول إهانتها، قبل أن يحمل جهاز المحاسبة الخاص بالشبكة ويحاول استخدامه في ضرب الموظفة، وتدخلت لسحب الجهاز منه، ومنعه من الاعتداء عليها؛ لأتفاجأ بقيامه بضربي ومد يده عليّ؛ ما تسبب في بدء الشجار بيننا“.

وقال أحد شهود العيان إنه سمع صراخ بعض النساء صادرة من مقهى للمشروبات حيث دخل على الفور، وإذا به يشاهد شجارا بين المقيم المصري وأحد موظفي المقهى، وحاول جاهدا فض الشجار بمساعدة أحد الحضور.

وأضاف ”وفق حيثيات الشجار فقد بدأ بين المقيم، وموظفة تعمل في المقهى، وقد استنكر عملها في المقهى طالبا منها الصمت والجلوس في منزلها“.

فيديو | وافد يتلفظ على موظفة سعودية ويشتبك مع زميلها في #الخرج#الراصد pic.twitter.com/vA1iHHVQji — الراصد (@alraasd) June 17, 2022

ونقلت ”عكاظ“ عن الخبير الأمني اللواء المتقاعد مسفر بن داخل الجعيد قوله إن الأجهزة الأمنية والنيابية والقضائية قادرة على فرض النظام، وحماية الأرواح والممتلكات، والضرب بيد من حديد على كل مخالف.

وأضاف ”تلك حوادث فردية وقد شاهدنا خلال أسبوع واحد حادثتين مشابهتين؛ الأولى كانت داخل متجر، حين قام شخصان بالاعتداء على موظف، واليوم نحن أمام حالة أخرى مشابهة من الاعتداء والضرب، وهذه ثقافة أشخاص وليس كل المجتمع، ولا تقتصر على جنسية معينة دون أخرى، وقوبلت بتعامل سريع وحازم من الأجهزة المختصة؛ ليتم الإعلان عن ضبط مرتكبيها ليشكل رادعا لمن تسول له نفسه العبث بالأمن“.

المحامية والمستشارة القانونية نجود قاسم قالت إن المشاجرات تعد من الجرائم المخلة بالأمن الوطني، خصوصا التي يرافقها الاعتداء عمدا على ما دون النفس، وينتج عنها زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، وتعد من الجرائم الكبرى التي حددها النظام وتستوجب التوقيف.