الإمارات.. خادمة تنتقم بعنف من مشغلتها والشرطة تتدخل

استمعت محكمة دبي الابتدائية إلى أن ربة منزل تعرضت للاعتداء من قبل خادمتها، التي شدتها من شعرها وطرحتها أرضًا وكسرت إصبعها.

ووفقًا لصحيفة جولف نيوز الإماراتية التي لم تحدد جنسيات المعنيين في القضية، فإن الخادمة هاجمت الضحية بعد مشادة حامية بين الاثنتين، قبل أن يأتي أبناء ربة المنزل لإنقاذها.

وقالت ربة المنزل في محضر الشرطة ”لقد لكمتني بقبضتها وأسقطتني على الأرض. ثم هرع أطفالي إلى المنزل لوقف الهجوم ”.

واستدعى أطفال الضحية سيارة إسعاف وأبلغوا شرطة دبي. واعتقلت الخادمة بينما نقلت ربة المنزل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد تقرير طبي أن الضحية أصيبت بجروح وكسر في الإصبع جراء الهجوم. لكن المدعى عليها نفت مهاجمتها لصاحبة عملها وزعمت أنها كسرت إصبعها دفاعا عن النفس في أثناء محاولة ربة المنزل الاعتداء عليها.

وقضت المحكمة بحبس الخادمة مدة عام وترحيلها بعد قضاء فترة سجنها.