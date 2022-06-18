على غرار كاشغري.. اتهام شاب سعودي بالإساءة للإسلام و النبي محمد

شن مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، هجوما على شاب سعودي يدعى ماجد كما يزعم، بعد اتهامه بالإساءة العلنية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام والدين الإسلامي خلال حوار افتراضي.

وماجد مهندس في مجال التقنية، يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل مع شركة ”مايكروسوفت“، بجانب اهتمامه في خوض نقاشات فكرية على مواقع التواصل الاجتماعي مع مواطنيه في المملكة حول قضايا العلمانية والدين، حيث يعرف نفسه على أنه ”لا ديني“ بينما يصفه منتقدوه بالملحد.

وبدأت القصة عندما تداول مغردون في تويتر، حيث يتواجد ملايين السعوديين، مقطع فيديو من حوار افتراضي يجمع أكثر من ألف مشارك، فيما يعرف بالمساحات أو الحوارات الصوتية، ويُسمع فيه إساءات بالفعل للمقدسات الإسلامية.

ووفق مقطع الفيديو المتداول الذي يعتذر ”إرم نيوز“ عن نشره، طرد المتحدث ماجد الذي يدير الحوار، أحد المتحدثين بينما ظل يوجه السب والشتائم له وللدين الإسلامي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وطالب مغردون سعوديون كثر جمعهم الوسم ”#ماجد_يلعن_الدين_والرسول“ بملاحقة الشاب ومحاسبته من قبل الأجهزة المختصة، دون أن يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة.

لا يجوز الدخول في أي مساحة تنشر الكفر والإلحاد فوجودك معهم تكثير لسوادهم. ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا﴾ #ماجد_يلعن_الدين_والرسول — شاهر بن صالح العتيبي (@Shaher) June 18, 2022

#ماجد_يلعن_الدين_والرسول

لا تشهرو المخانيث السفلة لانهم يشتمون رسولنا صلى الله عليه وسلم

تجاهلوهم فالله سبخانه وتعالى يقول"إنا كفيناك المستهزئين * الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون"

صحيح اننا نأمل ان يقبض عليه ويقام عليه حد الحرابة ولكن حتى لو لم يقبض عليه فسيتولاه الله — ‏🇸🇦﮼د.﮼عبدالله‌السيف 🇸🇦 (@DRabusaad) June 18, 2022

وقال الدكتور محمد الهدلاء، وهو باحث ومستشار في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية والأمن ﺍﻟسيبراني ومكافحة التطرف والإرهاب الإلكتروني، إنه لابد من القبض على صاحب الإساءة فيما لو كان مقيماً داخل السعودية.

وكتب في تغريدة غاضبة ضمن سيل من التغريدات الغاضبة المماثلة التي دونها مواطنوه ”لاحول ولاقوة الا بالله، أسال الله ان لايعاقبنا بهؤلاء السفهاء الملحدين، نستنكر ذلك من البعيد وتشمئز منه نفوسنا ونجد من يجاهر به، لابد من القبض عليه واستتابته أو تطبيق الحد الشرعي بحقه إذا كان داخل المملكة، والحذر من بعض هذه المعرفات قد يكون من خارج السعودية #ماجد_يلعن_الدين_والرسول“.

لاحول ولاقوة الا بالله أسال الله ان لايعاقبنا بهؤلاء السفهاء الملحدين نستنكر ذالك من البعيد وتشمئز منه نفوسنا ونجد من يجاهر به لابد من القبض عليه واستتابته اوتطبيق الحد الشرعي بحقه اذا كان داخل المملكه والحذر من بعض هذه المعرفات قد يكون من خارج السعودية

#ماجد_يلعن_الدين_والرسول — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) June 18, 2022

ورد ماجد الذي وجد من يدافع عنه بين المغردين، بالقول ”بكتب ثريد بعد شوي عن قصتي 6 اشهر مع مطاوعة تويتر، واللي بدأت بـ: فتوى ماجد ليس فيه غيبة وليس له عرض ويجوز سب اهله، رفع قضايا ضدي فقط لاني افتح مساحات متعايشة، سب من السرة للركبة لابوي المتوفي، تهديد باستهداف اهلي، الاتصال على شركتي وتشويه سمعتي، وغيره.. فقط عشان يحدوني للسب“.

بكتب ثريد بعد شوي عن قصتي 6 اشهر مع مطاوعة تويتر، واللي بدأت ب: – فتوى ماجد ليس فيه غيبة وليس له عرض ويجوز سب اهله

– رفع قضايا ضدي فقط لاني افتح مساحات متعايشة

– سب من السرة للركبة لابوي المتوفي

– تهديد باستهداف اهلي

– الاتصال على شركتي وتشويه سمعتي وغيره..

فقط عشان يحدوني للسب — Majed | ماجد 🛰 (@AboDantee) June 18, 2022

https://twitter.com/es1991m/status/1538200888535355392?s=20&t=WxEUZtyXONYvel_kCZgz8A

وأثيرت قضية السب ضد ماجد بعد جدل مماثل شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الشهر الماضي، ولا يزال نشطاً حتى الآن، حول زيارة السياسي اليمني الملحد علي البخيتي للسعودية ولقائه وحواره بشكل مباشر وافتراضي مع عدة شخصيات بينهم رجل دين.

وللسعودية خصوصية في العالم الإسلامي، حيث الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يطبق البلد العربي الخليجي قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، ويحظر سب المقدسات الدينية.

وكانت الرياض إحدى الدول العربية والإسلامية التي انتقدت قبل أيام إساءات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام صدرت عن مسؤولين في الهند.

وإذا ما لوحق الشاب الأكاديمي ماجد من قبل بلاده بعد حديثه المسيء، فإنه سيعيد للأذهان اتهامات ومحاكمات سابقة لأشخاص سعوديين حول الإساءة للمعتقدات الدينية، وبينم الشاعر السعودي حمزة كاشغري.