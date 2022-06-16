وزارة التربية الكويتية تنفي اتهامات بالتعسف مع طلبة الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية الكويتية، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا؛ للرد على الاتهامات التي طالت بعض أعضائها خلال الساعات الماضية، بشأن حرمان طالبات من إتمام اختبارات الثانوية العامة بحجة تسجيل محاضر غش بحقهنَ.

وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن ”ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي عن مسار اختبارات الثانوية العامة، ما هو إلا كلام مرسل وعار تماما من الصحة“.

وأكدت الوزارة ”التزام المكلفين بعملية الاختبارات والمراقبين والملاحظين بالإجراءات والضوابط الخاصة بلائحة الغش المطبقة منذ سنوات، لافتةً بأن كل حالة يتم ضبطها أثناء الامتحانات تمر بعدة إجراءات تدريجية قبل تدوين المحاضر وفق الأطر القانونية السليمة“.

بشأن ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي عن مسار الاختبارات. #وزارة_التربية pic.twitter.com/f3J1EtV3Un — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) June 16, 2022

وأضافت أن ”جميع المكلفين من مراقبين وملاحظين والإدارة المدرسية مسؤولون عن تطبيق لائحة الغش، واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وفق اللوائح المنظمة للعملية التعليمية في هذا الشأن“.

وأوضحت بأن ”لائحة الغش المقررة تتيح للطلبة تقديم تظلماتهم إلى الكنترول المركزي الخاص بالقسمين العلمي والأدبي، ويتم النظر فيها من قبل أعضاء مختصين للبت فيها، مؤكدة حرصها على منح الحقوق لأصحابها وعدم ظلم أي طالب“.

وجاء رد الوزارة عقب حملة واسعة أطلقها نشطاء تضامنًا مع طالبتين اتهمتا إدارة المدارس التي تقدمان فيها اختبارات الثانوية العامة التي بدأت قبل أيام، بحرمانهما من إتمام الاختبارات، واتهامهما بالغش.

وأطلق النشطاء وسمين حملا اسم الطالبتين (لولوة عادل الشايجي وليلى عيد)، لتتصدرا حديث النشطاء الذين تداولوا شكوى الطالبتين وما تناولتاه من معلومات، جاء فيها أن ”حرمانهما من الاختبارات هو ظلم وقع عليهما من المراقبات“.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن ”الطالبة لولوة الشايجي اتُهمت خلال تقديمها لاختبار التربية الإسلامية، يوم الإثنين الماضي، في ثانوية (جمانة بنت أبي طالب) بالغش باستخدام سماعة أذن لا سلكية، وتم إخضاعها لتفتيش دقيق في دورات المياه من قبل 4 معلمات وممرضتين ثم عادت إلى قاعة الاختبار“.

وأفادت المعلومات بأن ”المديرة توجهت مجددًا إلى لولوة في القاعة ورفعت شيئًا من الأرض واتهمتها بحمل سماعة، لتتابع الطالبة تقديم الاختبار، ليتم إبلاغها عقب الانتهاء بأنه تم تسجيل محضر غش بحقها والاتصال مع والدتها التي طلبت رؤية السماعة إلا أنه تم رفض هذا الطلب من المديرة، رغم نفي الطالبة وضع سماعة“، وفق ما هو متداول.

ولقيت الطالبة ليلى عيد ذات المصير بتسجيل محضر غش وحرمانها من إتمام الاختبارات على الرغم من أنها ”من الطالبات المتفوقات في مدرستها“، وفق ما ذكرته في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الطالبة إنها ”تعرضت أثناء تقديمها اختبار التربية الإسلامية في ثانوية السالمية لتفتيش عقب اتهامها بوضع سماعة، ليتبين عقب التفتيش أنها لا تحمل أي شيء“.

وأضافت بأنها ”تفاجأت أمس الأربعاء أثناء توجهها لتقديم الاختبار بحرمانها من التقديم بحجة أن إجاباتها في المادة السابقة كاملة ونموذجية وأنه من المرجح أنها لجأت إلى الغش“.

وأبدت الطالبة استغرابها من حرمانها تقديم الامتحان بحجة أن إجاباتها نموذجية، مؤكدةً أنها ”من الطالبات المجتهدات وأن نسبتها في الفصل الأول 99 بالمئة“.

وناشد النشطاء وزير التربية الدكتور علي المضف والمسؤولين في الوزارة للنظر بقضية الطالبتين وغيرهما من الطلبة الذين أفادوا بأنهم تعرضوا لذات الموقف، والتحقيق فيها وإنصافهم ومحاسبة المسؤولين عن حرمانهم من الاختبار إن كان القرار تعسفيا وظالما بحقهم.

وبدأ قبل أيام نحو 58 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والعربية الخاصة، أداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2021- 2022 للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، وسط زيادة لافتة في أعداد طلبة الثانوية العامة بنحو 8 آلاف طالب وطالبة عن العام الماضي.