مصر.. رفع اسم ابنة نهى العمروسي من قوائم منع السفر إثر قضية "فيرمونت"

قررت النيابة المصرية، اليوم الثلاثاء، رفع اسم نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة المصرية نهى العمروسي، من قائمة الممنوعين من السفر؛ لكونها متهمة في قضية ”الفيرمونت“.

وكشف طارق العوضي محامي نازلي، عن القرار في منشور عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ قائلا: ”بحمد الله تعالى، النيابة العامة تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الاتهامات التي كانت منسوبة إلى موكلتنا نازلي مصطفى كريم، في القضية رقم 12 لسنة 2021 حصر تحقيق استئناف القاهرة، وترفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر“.

وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على نازلي وآخرين في سبتمبر 2020، ووجهت النيابة للمتهمين، تهم اغتصاب فتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في مصر، بعد بلاغ المجلس القومي للمرأة وشكوى قدمتها إحدى الفتيات بقيام بعض الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا خلال 2014 داخل فندق ”فيرمونت نايل سيتي“ في القاهرة، بعد تخديرها بمخدر ”GHB“ الذي يؤدي لفقدان الوعي، ولم يكتفِ المتهمون بذلك بل صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

وشغلت الواقعة حالة من الغضب بين المصريين والوطن العربي آنذاك، وأمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة وعددهم 7، بعدما تبين هروب بعضهم فأمرت بملاحقتهم دوليا؛ إثر الضجة الواسعة التي شغلت الرأي العام بعد إعادة تداول الحادث.

وفي يناير 2021، قررت النيابة إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسي بالإضافة لمتهم آخر يدعى سيف الدين أحمد، وقامت بتجديد حبس الباقين.

وحرصت النيابة منذ بدء التحقيقات على اتخاذ إجراءاتها بحق المتهمين، فأدرجتهم في قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، وأصدرت أوامر بإلقاء القبض الدولي على المتهمين الذين غادروا البلاد على إثر المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وقَبْل مباشرة التحقيقات، فأُلقي القبض على ثلاثة منهم بدولة لبنان وآخرَ داخل البلاد.

وأصدرت النيابة العامة في أيار/مايو 2021، أمرا مؤقتا، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضاها بفندق ”فيرمونت نايل سيتي“، خلال 2014، لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا.