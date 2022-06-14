نابلس.. أمن "جامعة النجاح" يعتدي على طلاب خلال احتجاج

أقدم أمن جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، على الاعتداء بالضرب على طلاب خلال وقفة احتجاجية لهم نظمها ما يسمى بـ ”الحراك الطلابي المستقل“؛ وذلك رفضًا لقرار إدارة الجامعة فصل عدد من الطلاب قبل عدة أيام.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية محلية، اليوم، الاعتداءات التي نفذها الأمن التابع لجامعة النجاح بحق الطلاب المشاركين في الوقفة الطلابية، الأمر الذي تسبب بإصابة العديد منهم بجراح متفاوتة.

شاهد الاعتداء الوحشي لأمن جامعة النجاح على أحد الطلبة خلال قمع الوقفة السلمية اليوم#ثكنة_النجاح pic.twitter.com/Km2KToWmWn — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) June 14, 2022

وبحسب مقاطع الفيديو، فإن أعدادًا كبيرة من الأمن الجامعي اعتدت على الطلاب وحاولت طردهم لخارج الحرم الجامعي.

ووفق مصادر محلية فلسطينية، جاء اعتداء الأمن الجامعي على طلبة الحراك الطلابي المستقل بهدف تفريق الاعتصام، الذي يطالب إدارة الجامعة بالتراجع عن قرار فصل عدد من الطلبة.

شاهد الإصابات في صفوف طلبة جامعة النجاح بعد اعتداء أمن الجامعة عليهم أثناء قمعه لوقفة الحراك المستقل pic.twitter.com/3Ue2mL1rAp — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) June 14, 2022

كما أظهر مقطع فيديو اعتداء الأمن الجامعي على الوزير السابق ناصر الدين الشاعر، الذي يعمل محاضرًا في جامعة النجاح الوطنية، حيث رصدت لقطات مصورة بعض عناصر الأمن وهم يدفعونه لخارج الجامعة.

شاهد أمن جامعة النجاح يعتدي على المحاضر في الجامعة الدكتور ناصر الشاعر خلال قمع الوقفة قبل قليل. pic.twitter.com/9vGixfM0ER — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) June 14, 2022

وقالت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، وهي تعتبر الذراع الطلابية لحركة حماس الفلسطينية، إنها ”تمهل إدارة الجامعة حتى الخميس المقبل من أجل تلبية مطالبها المتعلقة بإسقاط العقوبات عن كوادرها الذين صدرت بحقهم قرارات فصل“.

وطالبت الكتلة، في مؤتمر صحفي عقدته أمام بوابات الجامعة، بما أسمته ”توفير حياة جامعية آمنة وعمل طلابي حر“، مهددة بالشروع بخطوات تصعيدية ميدانية تتصاعد تدريجيًا على مستويات مختلفة في حال لم تستجب إدارة الجامعة لهذه المطالب.

وأضافت الكتلة: ”نرفض قرار الفصل الظالم بحق كوادرنا، وسنناضل ضده بكل الوسائل النقابية والحقوقية والقانونية والإعلامية حتى إسقاطه“.

وفي يوم الأحد الماضي، أصدرت إدارة جامعة النجاح قرارات بفصل 10 طلاب من كوادر الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح الفلسطينية، وكذلك الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس، إلى جانب فصل 5 من موظفي الأمن الجامعي، إثر مشاجرة وقعت في الحرم الجامعي.

وبدأت أزمة جامعة النجاح، يوم الأربعاء الماضي، على إثر مشاجرة وقعت بين الطلاب خلال وقفة احتجاجية نظمتها الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابية لحماس، الأمر الذي دفع إدارة الجامعة لإصدار قرارات الفصل.