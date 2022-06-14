اتهمتهم بالسرقة.. نقابة التمريض تتقدم بشكوى ضد ياسمين الخطيب

قدمت النقابة العامة للتمريض في مصر شكوى لنقابة الإعلاميين ضد الإعلامية ياسمين الخطيب؛ بسبب اتهامها للممرضات بسرقة مجوهراتها، التي كشفت فيما بعد بأن المجوهرات لم تسرق، بل قامت الممرضات بتسليمها لأختها.

وكانت الخطيب أعلنت، يوم الأحد، عن سرقة مجوهرات كانت ترتديها أثناء نقلها للمستشفى، متهمة من وصفتهم بـ“ملائكة الرحمة“ بسرقة المجوهرات، في إشارة لطاقم التمريض بطريقة غير مباشرة، وذلك بعدما نقلت للمستشفى إثر محاولتها الانتحار بتناول كمية كبيرة من الدواء بسبب تعرضها لأزمة نفسية.

وطالبت نقابة التمريض نقيب الإعلاميين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قامت به ياسمين الخطيب، وإيضاح ذلك للرأي العام، منعا لإثارة البلبلة.

وقدمت الخطيب اعتذارها لأطقم التمريض في المستشفيات الثلاث التي تلقت داخلها العلاج، وقالت، الثلاثاء، في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك، إنها ”تأسف وفي غاية الخجل من نفسها لاتهامها طاقم التمريض بهذه التهمة“، مضيفة: ”ذكرت بالأمس أني تعرضت لسرقة مصوغاتي أثناء إصابتي بغيبوبة إثر محاولتي الانتحار، وقد مررت ليلتها بـ3 مستشفيات، المستشفى الجوي، ثم معهد السموم، ثم حجزت حوالي يوم بقسم الرعاية المركزة في مستشفى الجنزوري بمصر الجديدة“.

وواصلت معلنة براءة طاقم التمريض بالقول: ”اليوم أبلغتني مساعدتي أن الممرضات سلموها المصوغات قبل دخولي قسم الرعاية المركزة“.

وأعربت عن حزنها لاتهامها التمريض بهذه التهمة قائلة: ”إذا كان الاعتذار ثقيلاً على نفسي، فالإساءة ثقيلة على نفوس الآخرين أيضا، أعتذر جداً على سوء ظني، وأرجو أن يقبل اعتذاري فريق التمريض في المستشفيات السابق ذكرها بشكل خاص، وكل ممرضات مصر بشكل عام، أنا آسفة جدا“.

وكانت الخطيب أعلنت، الجمعة الماضية، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري رمضان حسني، بعد زواج دام 10 أشهر، وذلك بعد ساعات من كشفها عن محاولتها الانتحار، وعقب مغادرتها المستشفى،.

وكشفت عن تعرضها للسرقة من قبل المستشفيات التي نقلت إليها، قائلة: ”أنا بلبس بشكل دائم كولييه بفص ماسي، وآخر مرصع بحجر نادر ومحاط بماس طبيعي، لما وصلت المستشفى كنت بين الحياة والموت، ودخلت في غيبوبة، ولما فقت تاني يوم اكتشفت إن ملائكة الرحمة قلعوني الكولييهات وأنا بموت وسرقوها، بس الأطرف إني أول ما فقت قالولي عايزين ناخد معاكي صور“.