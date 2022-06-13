النائب العام الليبي يؤكد تحرير الطفل البركولي وضبط خاطفيه ‎‎

ألقت السلطات الليبية، اليوم الاثنين، القبض على خاطفي الطفل مصطفى البركولي، خلافاً للشائعات التي تحدثت عن دفع فدية لإطلاق سراح الطفل المختطف منذ عام، وفق ما أعلن مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور.

وحسب بيان صدر عن المكتب، فإنه ”تلقى في 14 تموز/ يوليو 2021 بلاغاً عن واقعة خطف الطفل مصطفى إبراهيم البركولي وحجز حريته بالقوة من قبل مجهولين؛ بقصد الحصول على كسب غير مشروع مقابل إطلاق سراحه“

وقال إنه ”إجراءً لتعليمات المستشار النائب العام، القاضية بمباشرة إجراءات تحليل البيانات المتوافرة، ورصد نشاط المشتبه بارتكابهم الواقعة وتَتَبُّعِهم، أخذ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في مكتب النائب العام بتقديم المعلومات اللازمة لغايات التحقيق في الواقعة“.

وأضاف أن ”الإجراءات ذات الطابع القضائي أسفرت عن إثبات ارتكاب جريمة الخطف من قبل أربعة جناة، مع تحديد هوياتهم تحديداً نافياً للجهالة؛ فترتَّب عن هذا التحديد ضبط الجناة وإحضارهم من قبل أعضاء الوحدات العسكرية والجهات الضبطية العاملة في مدينة سبها“.

وأكد المكتب أن ”الجناة كانوا عند ضبطهم مُتَلَبِّسِين بارتكاب جريمتيْ خطف أُخرَيَيْن؛ وحيازة متحصَّلات جرائم سرقة بالإكراه، عمدوا إلى تكرار ارتكابها في أوقاتٍ مختلفة، وأن الإجراءات أسفرت أيضاً عن تحديد مكان حجز الضحية، وتحديد أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي مورست عليها لغرض حَمْلِ أسرتها على دفع الفدية؛ وتحديد هوية من تدخَّل في استمرار حالة استضعافها بحجز حريتها“.

وفي سياق تخلص الضحية من حالة الانتهاك التي كانت عليها؛ وجَّه المستشار النائب العام باستمرار نشاط تعقُّب مرتكبِي الجريمة الذين لم تصل إليهم يد السلطة العامة، حتى تقديمهم للمحاكمة؛ للمطالبة بِرَدِّ عبثهم بمُقوِّم حماية حقيْ الحرية والسلامة، وتعزيز الحماية الواجبة لحقوق الطفل.

وحررت قوة تابعة للجيش الوطني الليبي، فجر الاثنين، الطفل مصطفى البركولي المختطف منذ 25 نيسان/ أبريل 2021.

وظهر البركولي بعد تحريره من خاطفيه في فيديو برفقة آمر المنطقة العسكرية سبها اللواء فوزي المنصوري، الذي أكد أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر استدعاه وأصدر إليه تعليمات واضحة وصارمة بضرورة إعادة الطفل البركولي إلى أهله سالما، بعدما توفرت معلومات استخبارية عن مكان وجوده“.