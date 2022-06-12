وفاة امرأة بعد إصابتها في عملية طعن داخل حرم جامعة ألمانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قضت امرأة تبلغ 30 عاما متأثرة بجروح أصيبت بها من جراء ما يبدو أنه هجوم بسكين على طلاب في حرم جامعة ألمانية، وفق ما أعلنت الشرطة والنيابة العامة، اليوم الأحد.

والمرأة أستاذة مساعدة كانت تحضر ندوة في جامعة هام-ليبشتاد للعلوم التطبيقية عندما وقع الهجوم، الجمعة.

وأصيبت شابتان أخريان وشاب في الهجوم، قبل أن يتمكّن طلاب من السيطرة على المهاجم.

والسبت، نقل مشتبه به يبلغ 34 عاما إلى مركز للرعاية النفسية، بعدما قالت النيابة العامة إنه يعاني على الأرجح فصام الشخصية.

والأحد، أعلنت الجامعة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنها تلقّت ”ببالغ الحزن“ نبأ وفاة المصابة.

ويتم استكمال التحضيرات لمراسم وداعية لها مقرّرة، الإثنين.

والمشتبه به طالب في الجامعة واستهدف الضحايا بسكينين، وفق النيابة العامة.

وتعرضت طالبة تبلغ 22 عاما لثماني طعنات في البطن؛ ما استدعى خضوعها لجراحة عاجلة، ويعتقد أن حياتها لم تعد بخطر، فيما أصيبت الضحيتان الأخريان وهما شاب وشابة يبلغان 22 عاما بجروح أقل خطورة.

وكان المشتبه به قد خرج،الجمعة، من مستشفى للرعاية النفسية كان نقل إليه بعد محاولته الانتحار، وفق النيابة العامة.

وكانت شرطة مدينة دورتموند بولاية شمال الراين-فيستفاليا التي تقع بها الجامعة أعلنت، أمس السبت، أنه تم إيداع الشاب 34 عاما الذي يشتبه في ارتكابه حادث الطعن في مصحة نفسية.

وفي الـ 25 من حزيران / يوليو العام الماضي، قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة في هجوم شهدته مدينة فورتسبورغ (جنوبي ألمانيا)، ونفذه صومالي (24 عاما) مسلح بسكين، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وتمكنت الشرطة من إيقاف منفذ الهجوم بعد إصابته برصاصة في ساقه، ونقلت وسائل إعلامية عنها أن بعض الجرحى حالتهم خطيرة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية عن الشرطة تأكيدها أن الموقف الآن تحت السيطرة. ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن الدافع المحتمل وراء الهجوم.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه فيه بعد ”عملية كبيرة“ أغلقت فيها بعض قطاعات وسط المدينة.

وكتبت شرطة منطقة لوار فرانكونيا على تويتر: ”ألقينا القبض على مشتبه فيه، لا مؤشرات على مشتبه فيه ثان ولا خطر على السكان“.