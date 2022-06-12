استبعاد المشهور الكويتي يعقوب بوشهري من قضية تهريب الخمور

أفادت حسابات إخبارية كويتية، بأن النيابة العامة استبعدت مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري، من قضية تهريب الخمور التي تم ضبطها في أيار/ مايو الماضي على يخته.

وقالت الحسابات الإخبارية: ”تم رفع القرار الصادر بمنع بوشهري من السفر، ليتاح له السفر مجددا عقب التحقيق معه في القضية وحجزه ومن ثم إخلاء سبيله“.

وكان المشهور الكويتي قد أشار في مقطع فيديو نشره صباح يوم الأحد، عبر حسابه في ”سناب شات“، إلى عزمه السفر إلى لندن، حيث ترك ثيابه والكثير من أغراضه الشخصية، لينطلق من هناك إلى دولة أخرى تكون مطلة على البحر.

وفي منتصف أيار/ مايو الماضي، أخلت النيابة العامة سبيل بوشهري بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار)، عقب اعتراف المتهم الفلبيني (قائد اليخت) الموقوف على ذمة القضية، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة، وفق ما أكده المحامي الدكتور حسين العبدالله.

وأكد المحامي العبدالله حضوره كافة التحقيقات مع موكله بوشهري، قائلا: ”لم نعهد من النيابة سوى الإنصاف والعدالة، وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب ثلاث مرات أمام جهة التحقيقات بذلك“.

وبدأت القضية مطلع أيار/ مايو الماضي، حيث ضبطت السلطات الكويتية في مركز أم المرادم الجمركي، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية.

وتم إحباط إدخال زجاجات الخمر المتنوعة التي قدرت بنحو 700 زجاجة، وضبط اليخت والشخصين اللذين كانا على متنه (مواطن ومقيم)، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

وألقي القبض على يعقوب بوشهري في مطار الكويت، فور عودته من العاصمة لندن، على خلفية الواقعة، واستمر حجزه عدة أيام حتى تم إخلاء سبيله.

وأعلن بوشهري عقب خروجه من السجن مسامحته لكل من أساء إليه سواء بالظن أو الكلام منذ بدء القضية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أخلت النيابة العامة سبيل القبطان الكويتي المتهم في القضية بكفالة 500 دينار (1650 دولارا) مع منعه من السفر، فيما أبقت المتهم الفلبيني محبوسا في السجن المركزي على ذمة القضية.

وسبق أن اتُهم بوشهري في قضية ”غسيل أموال المشاهير“، التي بدأت في منتصف العام 2020، واتُهم بها عشرات المشاهير، وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم، ومنهم بوشهري.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تم رفع التحفظ عن أموال يعقوب بوشهري، ورفع إجراءات منع السفر عنه.