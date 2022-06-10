الإمارات.. "حسن نية" تُكبد شخصا خسائر بـ 4 آلاف دولار

تسببت ”حسن نية“ شخص في دولة الإمارات قام بمنح سيارة للتجريب مدة ثلاثة أيام لزبون، بخسارته مبلغا وصل إلى 15 ألف درهم (أي ما يعادل 4050 دولار).

وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة ”الخليج“ المحلية، فإن ”رجلا قام بمنح آخر سيارة لمدة ثلاثة أيام لتجربتها في حال رغب بشرائها، إلا أن الأخير قام بارتكاب مخالفات خلال الأيام الثلاثة وصلت إلى 15 ألف درهم، ثم تنصل منها“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”على إثر ذلك، اضطر الرجل إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، لمطالبة المخالف بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 15 ألف درهم، قيمة المخالفات المرورية التي قام بارتكابها بمركبته، خلال تجربته لها لشرائها“.

وبحسب الدعوى، فقد أقام المدّعي ”دعوى طلب فيها تحويل المخالفات على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه، أو إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 15170 درهمًا مع إلزامه بالرسوم والمصاريف“.

وبين المدّعي أن المشتكى عليه ”أخذ سيارته لمدة ثلاثة أيام، لفحصها وتجربتها، لشرائها. ولكنه ارتكب مخالفات بذلك المبلغ، وأرفق صورة كشف مخالفات“.

وأشارت المحكمة إلى أن ”أوراق القضية خلت مما يفيد بأن المدعي سدد قيمة المخالفات المطالب بإلزام المدعى عليه بدفعها“.

ولفتت إلى أنها خلت أيضا ”مما يفيد بإبلاغ المدعي الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان مرتكب المخالفات المطالب بقيمتها، ومن ثم تحويلها على الرمز المروري الخاص بمرتكبها، وقضت برفض الدعوى وألزمت المدّعي الرسوم والمصاريف“.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقا للمادة (32) من قانون السير والمرور، يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية وذلك خلال 14 يومًا من طرفي التصرف.

وبحسب المادة، يظل صاحب الرخصة الأولى محملًا بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة، إلى أن ينقل الترخيص إلى الطرف الآخر.

بينما نصت المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم (178) لسنة 2017 بقواعد وإجراءات الضبط المروري، على أن تخطر الجهة المعنية مالك المركبة، بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة.

وأوضحت أنه ”إذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها، وجب عليه التنبيه على السائق الذي ارتكب المخالفة، بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار؛ لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية“.