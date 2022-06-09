الشرطة القبرصية و"إف بي آي" يضبطان مواقع تبيع بيانات 24 مليون أمريكي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

صادرت الشرطة القبرصية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) خوادم تستضيف مواقع إلكترونية تبيع بيانات شخصية مخترقة لـ24 مليون أميركي تبلغ قيمتها 19 مليون دولار، كما أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وكتبت الشرطة على ”تويتر“ أنها قدمت ”مساهمة كبيرة“ في عملية دولية لمكتب التحقيقات الفدرالي كانت تهدف إلى إغلاق سوق تبيع أسماء ملايين الأمريكيين وأرقام ضمانهم الاجتماعي وتواريخ ميلادهم.

وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة أندرياس أناستاسيادس لوكالة الأنباء القبرصية: ”يحقق مكتب التحقيقات الفدرالي في سرقة بيانات شخصية واختراق بيانات إلكترونية لـ24 مليون مواطن أمريكي، سُرِقت وعرضت للبيع لخدمات أو أفراد آخرين لأهداف مختلفة“.

وأضاف: ”خزّنت هذه البيانات في أربعة مواقع إلكترونية في قبرص، حيث أمكن وقف هذه النشاطات بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي وبعد إجراء تحقيق“.

وأشار إلى أن ”بيع هذه البيانات لم يعد متاحا وصودرت كل الأدلة اللازمة“.

وصودرت الخوادم الموجودة في قبرص التي تستضيف هذه المواقع.

وقال أناستاسيادس إن مدير الخوادم، وهو مقيم في قبرص، تعاون مع الشرطة.

وتابع: ”التحقيق استمر ستة أشهر فيما يخص الشرطة القبرصية.. القضية ما زالت مستمرة حتى تحل تماما“ من دون الإبلاغ عن أي توقيفات.

من جانبه، قال مكتب المدعي العام الأمريكي في فلوريدا إن ما يسمى سوق ”SSNDOB“ التي تتألف من سلسلة مواقع إلكترونية تبيع أكثر من 20 مليون رقم ضمان اجتماعي، ”ضبطت وفكّكت“.

وأدرجت هذه السوق المعلومات الشخصية لنحو 24 مليون فرد في الولايات المتحدة، ما أدى إلى أكثر من 19 مليون دولار من عائدات المبيعات، وفق المكتب.

وأوضح أن ”العملية الدولية لتفكيك هذه البنية التحتية وضبطها جاءت نتيجة تعاون وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في كل من قبرص ولاتفيا“.

في الآونة الأخيرة، كُشف عن بعض الفضائح التي تخص كبرى شركات التواصل الاجتماعي بخصوص بيع بيانات المستخدمين، وفق ما نقلته وسائل إعلام.

وكانت شركة ”غوغل“ على رأس الشركات التي جمعت كميةً كبيرةً من المعلومات الدقيقة للمستخدمين.

وبعد الكشف عن هذه الفضائح علنًا، فمن الواضح أن جميع الخدمات المجانية الأخرى التي تطلع على بياناتنا الخاصة تعمل على استغلالها؛ لتطوير منظومة الدعاية التي تحقق لها كميات كبيرةً جدًا من الأرباح قد تتخطى الأرباح التي كان من الممكن أن تتحصل عليها هذه الشركات في حال تقديم خدماتها بشكل مدفوع.