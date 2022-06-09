الكويت.. سجن وكيلين سابقين بوزارة الصحة بقضية غسيل أموال

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، بسجن وكيلين سابقين في وزارة الصحة، لمدة 4 أعوام مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما، عقب اتهامهما بقضية غسيل أموال.

وأمرت المحكمة بتغريم المتهم الأول وهو وكيل في وزارة الصحة 110 آلاف دينار (360 ألف دولار)، وتغريم المتهم الثاني وهو وكيل مساعد في الوزارة 40 ألف دينار (131 ألف دولار)، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية الوكيلين، في حين أفادت حسابات إخبارية بأن ”المتهمين هم الوكيل السابق في وزارة الصحة خالد السهلاوي، والوكيل محمود العبد الهادي الموجودين في السجن لتنفيذ حكم نهائي بقضية هدر أموال عامة“.

ويواجه المتهمان حالياً قضايا أخرى متعلقة بعملهم، وما زالت منظورة أمام القضاء الكويتي.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، بدأت محاكمة الوكيلين السابقين بقضية اختلاس أموال عامة بقيمة 4 ملايين و 800 ألف دينار (15.9 مليون دولار) مع 11 متهماً آخر.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية، عن مصدر لم تكشف عن هويته آنذاك، أن القضية هذه ”لم تكتشف من أي جهة رقابية، إنما تم تقديم شكوى بشأنها من قبل أحد المواطنين“، وأنه بعد استدعاء ديوان المحاسبة في النيابة العامة أكد أنه بالفعل ”هناك أموال ضائعة وأنه دونها في تقريره مسبقاً“.

وفي ذات الشهر، أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية أخرى أدين بها الوكيلان، حيث أيدت حكم محكمة الاستئناف بحبسهما 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما بقضية هدر أموال عامة، بدأت محاكمتهما فيها قبل بضع سنوات.

ووفقاً لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فقد أُحيل المتهمان إلى المحاكمة بتهم تتعلق بـ ”التزوير وهدر المال العام“ من خلال صفقة استقدام أطباء واستشاريين من ألمانيا، ودفع مبالغ إضافية على قيمة العقد تقدر بنحو 4,672 مليون دولار أمريكي.

وسلم السهلاوي نفسه عقب ساعات من إصدار الحكم، في حين تمكنت الجهات الأمنية من ضبط الوكيل الآخر محمود العبدالهادي، عقب يوم من إصدار الحكم وتسليمه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وفي أيار/ مايو الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس الوكيلين لمدة عام، وتغريم كل منهما 20 ألف دينار (65 ألف دولار)، وعزلهما من وظيفتيهما، عن تهمة الإضرار غير العمد بالأموال العامة للدولة من خلال مناقصة في الوزارة.

كما قضت بتغريم 8 موظفين آخرين متهمين في ذات القضية بمبالغ تراوحت بين 3 آلاف دينار و 20 ألف دينار، وعزلهم من الوظيفة، وفقاً لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقبل قرابة عامين، أمرت السلطات المختصة في الكويت بتشديد الرقابة عبر المنافذ الحدودية وعدم التهاون بتفتيش السيارات والشاحنات الخارجة من البلاد، خشية هروب متهمين بقضايا فساد أو من صدر بحقهم أمر منع سفر.

وكان من بين الممنوعين من السفر الوكيلان السهلاوي والعبد الهادي، إضافة إلى شيوخ من أعضاء الأسرة الحاكمة، ووزراء في الحكومات السابقة وشخصيات معروفة، صادر بحقها قرارات منع سفر بسبب قضايا بارزة منظورة أمام القضاء.