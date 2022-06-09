تفاعل واسع مع إدانة نشطاء عُمانيين بالإساءة للذات الإلهية والأديان السماوية

حظيت قضية إدانة نشطاء في سلطنة عمان بجناية ”الإساءة إلى الأديان السماوية والذات الإلهية“، من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتفاعل واسع من قبل نشطاء الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي.

وأدان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصحار، إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة، المتهمين علي بن مرهون بن عبدالله، ومريم بنت يوسف بن علي، حيث قضت المحكمة بسجنهما خمس سنوات وثلاث سنوات على التوالي، ومصادرة هاتفيهما المضبوطين وإغلاق حساباتهما في ”تويتر“، وإلزامهما بالمصاريف القانونية.

وأشار الحكم الذي نشره الحساب الرسمي للادعاء العام في السلطنة إلى وجود متهمين آخرين في القضية، ومنهم غيث بن مطر بن حمد، حيث قضي بعدم مؤاخذته جزائيًا بشأن جنايتي التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها واستخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل التقنية في التحريض والإغواء على ارتكاب الفجور ”لانعدام مسؤوليته الجزائية“.

وأكدت المحكمة أنه وبحسب التحقيقات في القضية، فإن ”المتهمين علي بن مرهون وغيث بن مطر نشرا كتابات عبر حساباتهما في ”تويتر“، تضمنت تطاولًا على الذات الإلهية، في حين نشرت المتهمة مريم بإحدى مجموعات ”واتس آب“ عبارات مسيئة للأديان السماوية“.

وأحالت المحكمة جميع الجنح المنسوبة للمتهمين مع هاتفي المتهمين (غيث بن مطر وعبدالله بن حسن) إلى محكمة الجنح المختصة.

وتصدرت القضية حديث النشطاء خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع إطلاق وسم (#الحرية_لمريم_النعيمي)، وهي المدانة في القضية التي يعود تاريخها إلى منتصف العام الماضي، حيث تم ضبط المتهمين، ومن ثم بدأت محاكمتهم بتهمة الإساءة والتطاول على الذات الإلهية والأديان عبر مساحة نقاش في ”تويتر“.

وتباينت ردود النشطاء تجاه الحكم الصادر بالقضية، حيث أبدى المحامي خليفة اليافعي تأييده للحكم، وانتقد من طالب بالحرية للمتهمين، قائلًا: ”التعدي أو التطاول على الذات الإلهية أقل حكم يأخذه المجرم ٣ سنوات وتعد الجريمة جناية لذلك من المضحك المبكي أدعياء الحريات يطالبون بالحرية للمجرمين وإسقاط أحكام المحكمة، أين إذًا الحرية للآخرين، ليس من يسب الدين هو تعدى على مليار مسلم هل الحرية لكم فقط ؟؟“.

وقال الكاتب والصحفي علي بن سالم الراشدي: ”لا أدري عن أي حرية نتحدث لشخص يسب الذات الإلهية والأنبياء ويجدف في الدين!! وما هو الهدف أصلا من فتح مساحات حوارية تستمر ساعات هدفها التقليل من شأن المولى عز وجل والطعن في الأنبياء والأديان! كل حوار له هدف يحترم نعم وإن اختلفنا معه، ولكن لنحترم الذات الإلهية“.

واستغرب الكاتب والشاعر علي الحامدي من تضامن البعض مع المتهمين، قائلًا: ”أستغرب من وسم #الحرية_لمريم_النعيمي .. فعلام تتم المطالبة بالحرية لها.. هذه ليست سجينة رأي.. بل مدانة بجناية الإساءة إلى الأديان السماوية .. هل كل من يدان بجناية سيتحول إلى سجين رأي.. عجبي!!! ثم كيف ندين من يسيء إلى ديننا من الخارج ونتغاضى عن المسيء في الداخل“.

وفي سياقٍ آخر، رأى الناشط راشد السعيدي أن الحل الأمثل هو العفو عن هؤلاء المتهمين وتوجيههم ورشدهم، حيث قال: ”للأسف وصل بنا الحال أن نتشمت بمصائب بعضنا البعض بمجرد اختلافنا معه، الحرية أعظم مما قد يسلب من الإنسان، وتبعات السجن لاحقًا تكون قاسية، أتمنى أن يتم العفو عن مريم وعلي مثلما تم العفو عن غيرهم، النصح والإرشاد طريقة مثالية لمعالجة هكذا قضايا وليس السجن“.

واتفق الناشط إسحاق الأغبري مع هذا الرأي، قائلًا: ”رغم عدم إلمامي بحيثيات قضية الشباب المحكوم عليهم، إلا أن قسوة خبر السجن لـ ٣ و ٥ سنوات لمجموعة كتابات أو آراء مهما كانت خاطئة تدعوني إلى الالتماس بالعفو والصفح سيما كقضية تمس حق دين يتسع ولا يضيق، وحق إلهٍ عفو كريم يحب العفو، وحق نبيٍّ سبق حلمه غضبه“.

وقال الناشط علوي المشهور: ”الإسلام قائم على الرحمة واللطف واللين، والرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يلوم نفسه ويحزن على كل روح لم يتمكن من هدايتها.. لماذا كل هذا الغل والتشفي والرغبة في المعاقبة لأشخاص بسطاء كان يمكن تفهم أسئلتهم الوجودية واحتوائهم.. أو كحد أقصى تحقيق وتوقيع تعهد“.