حكم بسجن الإعلامي التونسي سمير الوافي 6 أشهر

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، اليوم الثلاثاء، بنقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق الإعلامي سمير الوافي والقضاء غيابيا بسجنه مدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل؛ على خلفية دعوى قضائية تقدمت بها ضده الإعلامية والممثلة التونسية مريم بن مامي، بحسب إذاعة ”موزاييك“ المحلية.

وكانت مريم بن مامي قد تقدمت بشكاوى قضائية ضد سمير الوافي؛ من أجل ”الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي“؛ على خلفية ”تسجيل فيديو منسوب إلى المشتكى عليه وتحدث في فحواه عن الشاكية“.

وتعود القضية إلى مطلع أبريل/ نيسان من العام الماضي، وتشمل الدعوى القضائية التي تقدمت بها مريم بن مامي أيضا الإعلامي علاء الشابي، الذي لم يبت القضاء بشأنه.

وأكدت مريم بن مامي حينها أن القضية التي رفعتها ضد الإعلاميين علاء الشابي وسمير الوافي مردّها التسريبات الصوتية بينهما التي مست شخصها، وفق تأكيدها.

وقالت بن مامي في تصريح لإذاعة ”إي أف أم“ المحلية، إنها تدخلت في أول تصريح إعلامي لها، مشددة على أن القضية التي رفعتها ”عدلية إجرامية تبنتها فرقة الأبحاث واستمعت لسمير الوافي الذي اعترف أنه أحد طرفي التسريبات، بينما أنكر علاء الشابي أنه الطرف الثاني، وأكدت الأبحاث أنه هو علاء الشابي“.

وأشارت بن مامي إلى أن محاميتها انطلقت في الإجراءات القانونية اللازمة بعد صدور الاختبار الفني الذي أكد أن الصوت صوت علاء الشابي، قائلة إنها لن تسامح ولن تغفر لمن أساء إليها، ومعتبرة أن القضية مست من شخصها وأساءت لعائلتها وابنتها وعرضها الذي تم التعرض إليه دون موجب، وفق تأكيدها.

يشار إلى أن سمير الوافي إعلامي تونسي يشتغل في تلفزيون ”التاسعة“ التونسي، وكان قد اشتغل في تلفزيون ”الحوار التونسي“.

وكان الإعلامي التونسي سمير الوافي قد واجه حكما بالسجن في وقت سابق؛ على خلفية قضية تقدم بها أحد رجال الأعمال اتهمه فيها بالابتزاز، قبل أن يتم استئناف الحكم وتبرئته مؤخرا.

وكان رجل أعمال قد قدّم ضمانًا إلى أحد البنوك لتمكين الإعلامي سمير الوافي من الحصول على قرض بقيمة 300 ألف دينار (حوالي 100 ألف دولار) لبعث مشروع إعلامي، لكن الوافي لم يبعث المشروع ولم يقم بسداد الدين تجاه البنك، حيث تعلقت به قضايا صكوك دون رصيد؛ وهو ما دفع البنك إلى استخلاص المبلغ من رجل الأعمال الذي قدم ضمانًا له.

ودفعت هذه الوقائع رجل الأعمال المعني إلى التقدم بقضية ضد الإعلامي سمير الوافي بتهمة التحايل.

وكانت القضية قد أثيرت، العام 2018، وأصدرت النيابة العامة حينها قرارًا بحفظ القضية قبل أن تُطرح من جديد؛ بعد تمسك الشاكي بالتتبع القضائي.