الكويت.. إخلاء سبيل قبطان "يخت الخمور" المملوك ليعقوب بوشهري

أخلت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، سبيل القبطان الكويتي المتهم في قضية ”تهريب الخمور“ على يخت مشهور مواقع التواصل يعقوب بوشهري، بكفالة 500 دينار (1650 دولارا) مع منعه من السفر، وفق حسابات إخبارية محلية.

وبحسب حساب ”المجلس“ المحلي، لا يزال المتهم الفلبيني محبوسا في السجن المركزي على ذمة القضية.

إخلاء سبيل الكابتن الكويتي المتهم في قضية #يخت_المشهور_وتهريب_الخمور بكفالة 500 دينار ومنعه من السفر وتبقى الفلبيني الذي لايزال محبوساً في السجن المركزي على ذمة القضية. pic.twitter.com/64vC9f0TT4 — المجلس (@Almajlliss) June 7, 2022

ويأتي ذلك بعد نحو 3 أسابيع على إخلاء سبيل المشهور يعقوب بوشهري، عقب أيام من التحقيق معه بـ“قضية الخمور“ التي تم ضبطها على يخته.

وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار)، عقب اعتراف المتهم الفلبيني (قائد اليخت) الموقوف على ذمة القضية، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة، وفق ما أكده المحامي الكويتي الدكتور حسين العبدالله.

وكانت النيابة الكويتية أمرت يوم الـ10 من مايو/ أيار الماضي، بحبس بوشهري والمتهم الفلبيني ومواطن آخر تم ضبطه على اليخت، لاستمرار التحقيق معهم في القضية قبل أن تخلي سبيل المشهور الكويتي.

وألقي القبض على يعقوب بوشهري في مطار الكويت، فور عودته من العاصمة لندن، على خلفية الواقعة.

وأورد حساب ”شاهين سناب“ حينذاك، أن المشهور الكويتي أنكر في التحقيقات أقوال كل من قائد المركب والمواطن اللذين كانا على متن اليخت الذي يملكه، لحظة ضبط كميات المشروبات الكحولية المهربة عليه.

وأشار إلى أن التحقيقات كشفت أن المواطن الذي كان على متن اليخت مهندس ديكور للطائرات واليخوت، وقد استعان به يعقوب بوشهري لإخفاء المشروبات الكحولية.

وكانت السلطات الكويتية ضبطت، في مركز أم المرادم الجمركي، كميات كبيرة من المشروبات الكحولية في أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية.

وتم إحباط إدخال زجاجات المشروبات الكحولية التي قدرت بنحو 700 زجاجة، وأيضا تم ضبط اليخت والشخصين اللذين كانا على متنه (مواطن ومقيم) وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

وسبق أن اتُهم بوشهري في قضية ”غسيل أموال المشاهير“ التي بدأت في منتصف عام 2020، واتُهم بها عشرات المشاهير وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم ومنهم بوشهري.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تم رفع التحفظ عن أموال يعقوب بوشهري ورفع إجراءات منع السفر عنه.