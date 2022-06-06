إلغاء حكم براءة الفنان الكويتي خالد الملا من تهمة إهانة القضاء والمواطنين

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، حكم براءة الفنان الشعبي خالد الملا، الذي صدر قبل أشهر، عقب اتهامه بإهانة المواطنين والإساءة إلى رجال القضاء، خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني قبل أكثر من عام.

وقررت المحكمة إلغاء حكم البراءة والامتناع عن النطق بعقابه في القضية التي تم تقديم شكوى بشأنها ضد الفنان الملا من قبل المحامي محمد طالب، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بنقل الأخبار الأمنية والقضائية.

وكانت محكمة الجنايات قضت في كانون الثاني/ يناير الماضي، ببراءة الملا من إهانة المواطنين وتحقير رجال القضاء في لقاء تلفزيوني.

وبدأت حيثيات القضية بتحقيقات النيابة العامة مع الفنان الملا الذي تم إحالته في أيار/ مايو العام 2021 إلى المحاكمة.

وتقدّم المحامي طالب بشكوى ضد الملا، في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2020، بتهمة الإساءة إلى الشعب الكويتي، ووصفهم بالأغبياء وكذلك الإساءات المتكررة للقضاء.

وجاءت الشكوى آنذاك إثر نعت الملا للكويتيين بـ ”الأغبياء“، وقوله، إن ”ثلاثة أرباعهم أغبياء“، خلال لقاء مباشر له ببرنامج ”ديوان“ عبر قناة ”الشاهد“ الكويتية.

وقال المحامي طالب خلال تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“ آنذاك، إنه ”تقدّم بشكوى ضد الملا إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ عل كرامة الناس، وكذلك عن الإساءات المتكررة للقضاء“.

وعلّق المحامي على حديث الملا محل الشكوى، قائلا، إن ”الشعب الكويتي شعب طيب مسالم وذكي ومثقف ومتعلم وليس غبيا. وهذه إساءة جسيمة وألفاظ غير مقبولة ولا تعكس صورة المواطن الكويتي. وهذا الكلام غير مقبول بتاتا“.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قررت محكمة الجنايات الامتناع عن النطق بعقاب الفنان خالد الملا، وألزمته بحسن السير والسلوك لمدة سنة بكفالة مالية، وبرأت طاقم البرنامج الذي ظهر فيه من القضية.

وسبق أن واجه الملا دعوى بتهمة الإساءة إلى القضاء من خلال أغنية سياسية أداها خلال برنامج تلفزيوني العام 2019، ليتم إصدار حكم نهائي فيها في آذار/مارس الماضي، بسجنه لمدة سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات يلتزم فيها الفنان الملا بحسن السير والسلوك.

ومنذ عرض الأغنية في شهر أيار/ مايو 2019، نفى الملا إساءته للقضاء الكويتي، عقب السجال الذي أحدثته الأغنية وتسببها بإيقاف عرض البرنامج.

وتطرقت الأغنية المثيرة للجدل آنذاك إلى جوانب الفساد في عدة جهات بالدولة، بينها القضاء، إذ استخدم الملا كلمات ساخرة، بينها ”بعض القضاة مخه تنك، غبي حطوه مستشار“، لتكون سببا في ضبطه برفقة مقدم البرنامج الإعلامي أحمد الفضلي، والتحقيق معهما قبل الإفراج عنهما بكفالة شخصية.