الأردن.. مواجهة على الهواء بين الأستاذ المتهم بالتحرش والطالبات

قال الأستاذ الدكتور أحمد السعد المتهم بقضية التحرش في جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأحد، إنه يتعرض لحملة شرسة من طلاب جامعته هدفها اغتيال شخصيته.

وأضاف السعد في اول رد منه على الاتهامات الموجهة ضده، خلال برنامج ”نبض البلد“ المذاع على قناة رؤيا ”خاصة“ إن الفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة وبها مغالطات، كاشفا انه توجه بشكوى للجرائم الإلكترونية ولمحكمة لواء بني عبيد، في محافظة إربد شمال الأردن، للمطالبة بحقه الشخصي والاعتباري.

وأشار السعد إلى وجود أياد خفية خلف حملة الاتهامات التي استهدفته، موضحا بشأن أحد المقاطع التي تدعي وجود ”بنطال معلق“ في مكتبه، بأنه ادعاء مضحك ومخجل، وهو صادر من حساب مزيف على فيسبوك باسم ”محمد علي“.

ونفى السعد الاتهامات التي وجهت له بشأن وضع يده على ”مناطق حساسة في أجساد الطالبات“، مشيرا إلى أنها ادعاءات باطلة وغير صحيحة.

وتفاعلت قضية السعد الذي وجهت له اتهامات من قبل طلاب بـ“التحرش الجنسي“، بشكل لافت خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد أثارت القضية جدلا واسعا، وانقسامات حادة بين من يرى ضرورة لمعاقبة“ المتحرش“، وبين مدافع عن الأستاذ الجامعي الذي قال إنه يتعرض لحملة تشويه.

وتساءل السعد عن سبب تعرضه لهذه الحملة، وما سبب حدوث خلافات بين أستاذ جامعي والطلبة، مشيرا إلى ان ذلك سببه بالتأكيد حرمان الطالب من الامتحان بسبب تغيبه عن المحاضرات أو الحقد على الأستاذ الجامعي بسبب سقوطه في المساق، مبينا انه سبق له أن كشف حسابات لطلبة على تلغرام وواتساب كانت تعمل حسابات للغش في الامتحانات.

وقال السعد، إن هذه ليست أول حملة يشنها عليه الطلبة على مواقع التواصل، إذ قاموا بحملات مشابهة سابقا، إلا أنها هذه المرة تفاعلت بطريقة غريبة وعجيبة وكأنها مدروسة.

وفي المقابل استضاف البرنامج مداخلة لإحدى الطالبات على الهاتف، ادعت بأنها تعرضت للتحرش اللفظي من الدكتور السعد، عبر رسائل على الواتساب في عام 2019 كان يحاول من خلالها استدراجها لزيارته في مكتبه، مشيرة إلى أنها من أوائل من تقدموا بشكوى ضد السعد لدى إدارة الجامعة.

وفي مداخلة لطالبة أخرى قالت إنها تتحدث باسم عدد من الطالبات، حيث اتهمت الطالبة الدكتور السعد بمحاولة التحرش بها حيث حضرت متأخرة وكان هناك امتحان قصير، فطلب منها كتابة اسمها على ورقة الإجابة ومراجعته في مكتبه لتحصل على العلامة الكاملة، مشيرة إلى أن الدكتور السعد قد أنشأ حسابا خاصا على فيسبوك بهدف التعرف على الفتيات قام بحذفه أمس، كان يستخدمه للتواصل مع الطالبات، وأشارت إلى أن الدكتور السعد كان يتواصل معها عن طريق ذلك الحساب، ويهددها بأنها إن لم تستجب له لن تحصل على علاماتها.

وأضافت أن جميع الطلبة يشهدون بأنها كانت أكثر الطالبات فهما للمادة، مشيرة إلى أن جميع الطلبة الذين ”غششتهم في الامتحان“ حصلوا على علامات كاملة إلا أنها لم تحصل على علامتها، وطلب منها الحضور إلى مكتبه للحصول على علامتها إلا أنها رفضت ولم تحصل على علامتها التي تستحق.

وروت الطالبة قصة حدثت مع زميلتها، حيث تفاجأت من أن الدكتور السعد كان يضعها ”غياب“ رغم حضورها للمحاضرة، فراجعت الدكتور فقال لها إن عليها مراجعته في مكتبه كي يضعها حضور.

وقالت إن الطالبة ذاتها اضطرت في إحدى المرات لعمل امتحان مؤجل بسبب غيابها عنه، فحدد لها موعدا يكون فيه الدوام قد انتهى رسميا بالجامعة، وكان يوم خميس الساعة الرابعة والنصف مساء، ورغم استغرابها للوقت، ذهبت للامتحان مع إحدى زميلاتها، وعندما رأى أن معها إحدى زميلاتها لغى الامتحان وقال لها ”يؤجل الامتحان لوقت آخر“، مشيرة إلى أنه كان يستغل الامتحانات المؤجلة، حيث يحددها لشخص واحد ولم يكن يسمح بعقد الامتحان لأكثر من طالبة في وقت ومكان واحد.

وتحدثت الطالبة عن قصة أخرى متعلقة بطالبة بالسنة الأولى، كان هناك خطأ باسمها على ”نظام الجامعة“ حيث كان اسم الأب يسبق اسمها، تواصل معها الدكتور السعد، وقال لها إن هناك موضوعا ضروريا يجب أن أتحدث معك بخصوصه، طالبا منها رقم هاتفها، فزودته الطالبة بالرقم، فقال لها هل أنت متأكدة أنك فتاة لأن الاسم على النظام يبدأ باسم ذكر، فقالت له إنه خطأ بالنظام، فوعدها بأنه سيساعدها لتصحيح الخطأ، فطلب منها الحضور للجامعة أثناء فترة إغلاقات كورونا، رغم أنها تقطن في مكان بعيد، وطلب منها أن تخرج معه على مدينة جرش، وقال لها إنها لا تبعد عن الجامعة سوى ربع ساعة.

وقصة أخرى روتها الطالبة كانت متعلقة بطالبة أخرى، قام بالتحرش بها ووضع يده على منطقة حساسة من جسدها، بعد انتهاء المحاضرة وخروج الطلبة من القاعة، مشيرة إلى أن الطالبة لم يكن لديها أي ردة فعل سوى البكاء والصراخ.

وأضافت بأن طالبة أخرى تعرضت للتحرش من الدكتور السعد خلال أحد الامتحانات، ووضع يده على كتفها بحجة أنه يحاول ”مواساتها“.

وأشارت الطالبة إلى أنها ستقدم شكاوى للجامعة بخصوص هذه الحوادث، مبينة أنها كانت تريد تقديم شكوى قبل 3 سنوات بحق الدكتور السعد لكن الجامعة رفضت قبول الشكوى، بحجة وجود شكاوى كثيرة على الدكتور بشأن الموضوع ذاته والشكوى الجديدة لن تحدث أي فرق.

من جانبه، رد الدكتور السعد على تلك الاتهامات، بأنه يستغرب السماح لطالبة واحدة التحدث باسم 9 طالبات، مشيرا إلى أن كل ما تحدثت به مغالطات لم تحدث مطلقا.

وقدم السعد، ”يمينا“ بأنه لم يضع يده على أي طالبة بكل حياته، مستهجنا اتهامات تقول إنه وضع يده على طالبة في قاعة يتواجد بها عدد كبير من الطلاب، متهما الطالبة بالكذب، بهدف الذم والتشهير، مهددا بمقاضاتها.

وتمنى الدكتور السعد، من طلاب جامعته، تحري الحقيقة وعدم الانسياق وراء الاتهامات الباطلة، مشيرا إلى أن حسابا له على فيسبوك قد تعرض للتهكير فلم يعد قادرا الدخول إليه، فقام بإنشاء حساب آخر.

واتهم طلاب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، السعد باستدراج فتيات إلى مكتبه والتحرش بهن، بينما وجهت اتهامات لإدارة الجامعة بعدم الاستجابة لشكاوى الطلاب المتكررة بوقوع حالات التحرش.

وتصدر وسم يحمل ”#متحرش_التكنو“ قائمة الأعلى تداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوم السبت، بينما أثارت هذه القضية انقسامات بين النشطاء.

ولقيت تغريدة عبر موقع ”تويتر“ لإحدى الطالبات وتدعى ”صبا“ تفاعلا واسعا، بعدما كشفت عن الآلية التي يستدرج بها الأستاذ الجامعي الطالبات إلى مكتبه والتحرش بهن.

وجاء في تغريدة الطالبة ”صبا“ بأن ”دكتور أ.س بستقبل البنات عنده في المكتب والشباب في القاعه عادي، بحط أغلب العلامات غلط للبنات عشان (يجو يراجعوه) (بمكتبو) ويعمل وساخته (معهم) ،تكررت عشرات الحالات والشكاوي والجامعة مش راضيه تفصله عشان عقود وحتضطر تدفعله“.

ودعت الطالبة زميلاتها إلى ضرورة الاحتجاج على ما يقوم به الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش، بينما حذرت الطالبات خصوصًا من الصمت وتجاهل المطالبة بمعاقبة الأستاذ المتهم بالتحرش.

وقالت: ”إلى بنات لو سمحتو بكرا لازم تروحو تبلغو في الجامعه، لو (ضليتو خايفين) وماحد شكى كل النشر بكون عالفاضي ويلي نشرو هما بروحو فيها ،حنكون زي كأننا بنألف وبنشهر والحكي كذب وأبدا مش منطق هيك يصير، بدي اتخرج بسلام برضو أنا.. والشباب يحكو عن يلي شافوه بالمحاضرة والمواقف يلي صارت“.

بدورها، أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا يوم السبت، تشكيل لجنة للتحقيق فيما تم تداوله، حول تورط أحد أساتذتها بالتحرش.

وقالت الجامعة في بيان لها: ”بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سمي بمتحرش التكنولوجيا فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء“.

وطالب البيان المتضررين بضرورة ”التوجه لرئاسة الجامعة، وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة والتي سيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان“، مؤكدة بأنها ستتخذ ”أشد الإجراءات الرادعة بحق من تثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع“ شددت الجامعة على احتفاظها بحقها القانوني حال ثبت عدم صحة الخبر.