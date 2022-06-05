حبس مسؤول كويتي بتهمة تلقي رشوة بـ 131 ألف دولار

أحالت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، مسؤولاً في وزارة الكهرباء إلى السجن المركزي وأمرت بحبسه 21 يوماً، تمهيداً لإحالته إلى محكمة الجنايات، إثر اتهامه بتلقي رشوة باهظة مقابل إسقاط حقوق الدولة في فواتير كهرباء.

وجرى حبس المسؤول المتهم عقب انتهاء التحقيق معه بقضية تلقي الرشوة من صاحب عقار، حيث تم ضبطه متلبساً بالجريمة.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر وصفته بـ ”المطلع“، قوله بأن ”المباحث ضبطت المسؤول متلبساً، وهو يقوم بتسلم مبلغ الرشوة المقدر بـ 40 ألف دينار (نحو 131 ألف دولار) حيث جرت إحالته على الفور للنيابة العامة“.

وأشارت بأن ”النيابة العامة رفضت إخلاء سبيل المتهم عقب التحقيق معه، وقررت حبسه احتياطياً وإحالته إلى المحاكمة قريباً“.

من جانبها، أوضحت صحيفة ”الراي“ الكويتية، أن ”صاحب العقار أبلغ رجال المباحث بتلقي المسؤول رشوة مقابل إسقاط فواتير كهرباء عبر قلب العداد، ليتم التنسيق بين المبلِغ ورجال المباحث عقب استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم أثناء استلامه مبلغ الرشوة“.

وخضع المتهم عقب ضبطه للتحقيق في المباحث، وبمواجهته بالمبلغ المستلم ”أقر باستلام الرشوة، إلا أنه عاد وأنكر التهمة أمام النيابة التي واجهته بالأدلة“، وتم حجزه وإحالته للسجن المركزي تمهيداً لمحاكمته.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ولا يوجد تقدير لحجم الفساد في الكويت، لكن نواب البرلمان والصحف الكويتية يتحدثون عن قضايا فساد بكافة أنواعه بشكل مستمر.

وفي 2016 أصدر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قانونا لإنشاء هيئة مكافحة الفساد التي سميت بـ ”هيئة نزاهة“ ونص القانون على أن تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها ”باستقلالية وحيادية تامة“.

ويفرض القانون الكويتي على جميع المواطنين الإبلاغ عن أي قضية فساد أو شبهات بأي قطاع يكونون على علم بها، مع تأمين الحماية الكافية لهم وإخفاء أسمائهم ومعاقبة من يتخذ أي إجراء ضدهم.

وتشهد الكويت منذ قرابة عامين حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

وسبق أن أدانت محاكم كويتية متهمين في قضايا غسيل أموال ونصب واحتيال، اختلفت جنسيات مرتكبيها بين مواطنين ومقيمين.

وفي تموز/ يوليو العام الماضي، أيَدت محكمة التمييز الكويتية، حكماً بسجن ملازم أول وعسكري متقاعد 10 سنوات لكل منهما، وتغريمهما 72 ألف دينار (240 ألف دولار) بعد إدانتهما بالحصول على رشوة من وافد سوري مقابل إخلاء سبيله.