السلطات الكويتية تتعهد بمحاسبة المتورطين بتعذيب مواطن

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا أشارت فيه إلى قضية الاعتداء على المواطن ”عبدالله فهد طامي الفضلي“، المتهم بها ضباط في المباحث الجنائية، في حادثة جرت تفاصيلها في شهر أيار/ مايو الماضي.

وأعلنت الوزارة رفضها لأي تجاوز وتعهدت بمحاسبة من يثبت تورطه في القضية، عقب مطالبات نيابية وحقوقية بالتحقيق بالواقعة ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب الشاب الذي تم ضبطه قبل أسابيع من قبل مباحث السلاح على خلفية إطلاق نار في أحد الأعراس.

وجاء في البيان المنشور عبر حساب الوزارة في ”تويتر“، أن ”الوزارة تابعت ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطن للتعذيب من قبل الجهات الأمنية على خلفية ضبطه بعد انتشار فيديو باستعمال سلاح وإطلاق نار أثناء حفل زفاف“.

وأوضحت أن ”القضية في عهدة النيابة العامة، وستتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة العامة، حيث جهة الاختصاص في القضية المسجلة“.

وأكدت أنها ”لا تقبل بأي تجاوزات أو تعذيب بحق أي فرد من أفراد المجتمع، وفي حال ثبوت أي تجاوزات مع أي شخص سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخطئ“.

الإعلام الأمني:

لا تهاون مع المخطئ أياً كان منصبه فلا أحد فوق القانون pic.twitter.com/i9LpjM31V7 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 5, 2022

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بوقت سابق تفاصيل بشأن حادثة الاعتداء على المواطن الفضلي، التي سببت له مضاعفات صحية خطيرة.

وأفادت المعلومات المتداولة بأن ”المواطن تعرَض للضرب والتعذيب والركل على الرأس لعدة ساعات من قبل رجال المباحث عقب ضبطه، كما تم حجزه عدة أيام، قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مالية عقب عرضه على النيابة العامة“.

وأشارت المعلومات إلى أن ”عائلة المواطن الذي دخل العناية المركزة في مستشفى الصباح، تقدمت بشكوى اتهمت من قاموا بضبطه بتعذيبه ليعترف بامتلاكه قطعة سلاح والفعل المادي للجريمة، رغم براءته من ذلك، وفق قولهم“.

وأسفر التعذيب الذي أكده المواطن لعائلته قبل أن يفقد الوعي، عن ”إصابته بشلل في جانبه الأيسر نتيجة نزيف في المخ“، بحسب ما هو متداول.

وأظهرت صور تداولتها حسابات إخبارية زيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وشقيقه خالد الغانم رئيس نادي الكويت، للشاب المعتدى عليه داخل المستشفى.

الرئيس مرزوق الغانم ورئيس نادي الكويت خالد الغانم يزوران المواطن #عبدالله_فهد_طامي في مستشفى الصباح للإطمئنان على صحته ومتابعة قضيته بعد حادثة تعرضه للتعذيب من قبل المباحث أثناء احتجازه مما أدى لإصابته بشلل ودخوله العناية المركزة pic.twitter.com/XD4519xTPo — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) June 5, 2022

وسبق أن سُجلت تجاوزات بحق رجال الأمن، أبرزها قضية ”محمد الميموني“ الذي فارق الحياة قبل أكثر من 10 أعوام داخل مركز أمني؛ نتيجة التعذيب من قِبل عدد من رجال الأمن، بينهم ضباط في وزارة الداخلية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي عن تلقي الديوان من فترة لأخرى ”شكاوى بشأن تعذيب يتعرض له البعض في المخافر“، إلا أنه ليست لدى الديوان معلومات بشأن ذلك.

وأثارت تلك المعلومات حفيظة نواب في مجلس الأمة، طالبوا وزير الداخلية بالتحرك للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات.