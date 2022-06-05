"خارج عن القانون" يضرم النار بجسد محام داخل محكمة في غزة

أقدم شاب فلسطيني من قطاع غزة، اليوم الأحد، على سكب مادة البنزين على أحد المحامين في قصر العدل الواقع غرب مدينة غزة، وأضرم النار في جسده؛ الأمر الذي أدى إلى إصابة المحامي بحروق وصفت بالمتوسطة.

وقال توفيق أبو غلوة، مسؤول الإعلام في نقابة المحامين الفلسطينيين، إن ”أحد الخارجين عن القانون قام بسكب مادة البنزين على المحامي عصام أبو وطفة، وأشعل النار في جسده“، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة.

وأوضح أبو غلوة، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”النار اشتعلت في جسد المحامي بالكامل، وهو في الوقت الحالي موجود في المستشفى للتداوي“، لافتًا إلى أن وفدًا من النقابة ذهب لموقع الحادث ويجري مشاوراته حول الواقعة.

وأضاف أبو غلوة: ”نقابة المحامين تعتبر الاعتداء على المحامي عصام أبو وطفة اعتداء على منظومة العدالة بالكامل؛ لما للمهنة من قدسية كبيرة“، مبينًا أن النقابة تدرس الخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن هذه القضية.

وتابع: ”النقابة تأسف لهذا الحادث الأليم، ومجلسها في حالة انعقاد دائم ومتواصل لكشف تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكب الاعتداء“.

وشهدت غزة ارتفاعًا في معدلات الجريمة والانتحار، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ أكثر من خمسة عشر عامًا؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدلات البطالة.

وتتخطى نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ 50% وفق تقديرات المؤسسات الدولية، كما أن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية الدولية، خاصة التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ”أونروا“.

يشار إلى أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة إثر انقلاب عسكري نفذه جناحها المسلح ”كتائب القسام“ على الأجهزة الأمنية الفلسطينية عام 2007، فيما لم تنجح اتفاقيات المصالحة الموقعة بين حركتي فتح وحماس في إنهاء الانقسام.

وتدير حماس قطاع غزة عبر لجنة حكومية معينة من قبلها تتولى إدارة الوزارات، والمؤسسات الحكومية في القطاع، منذ إعلان رئيس وزراء حكومة الحركة إسماعيل هنية استقالته من منصبه، عام 2014، كما وتمنع الحركة موظفي الحكومة الفلسطينية المعترف بها من العمل في هذه الوزارات.