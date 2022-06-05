الكويت.. مطالبات بالتحقيق بواقعة تعذيب مواطن على يد ضباط في المباحث

طالب نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، وحقوقيون ونشطاء بالتحقيق بواقعة اعتداء على مواطن، متهم بها ضباط في المباحث الجنائية، في حادثة جرت تفاصيلها في شهر أيار/ مايو الماضي، وتسببت بمضاعفات صحية خطيرة للشاب المعتدى عليه.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل بشأن حادثة الاعتداء على المواطن الذي يُدعى ”عبدالله فهد طامي الفضلي، الذي تم ضبطه قبل أسابيع من قبل مباحث السلاح على خلفية إطلاق نار في أحد الأعراس“.

تعرض ابن اختي #عبدالله_فهد_طامي لتعذيب وحشي من قبل مباحث مخفر ضاحية صباح السالم على أمر لا يستحق كل هذا التعذيب

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هل اصبح الامن والامان بيد بلطجية والبطش بأساليب ليست الا بدول البعث هل يرضيك هذا يامن مؤتمن على ارواح الناس واين قسمك الذي أقسمت عليه بحماية الناس يا #وزير_الداخلية pic.twitter.com/MZ9lZhIWwP — بو وسمي الفضلي (@Alwasmi_45) June 4, 2022

وأفادت المعلومات المتداولة بأن ”المواطن تعرَض للضرب والتعذيب والركل على الرأس لعدة ساعات من قبل رجال المباحث عقب ضبطه، كما تم حجزه عدة أيام، قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مالية عقب عرضه على النيابة العامة“.

وأشارت المعلومات إلى أن ”عائلة المواطن الذي يرقد حالياً في العناية المركزة في مستشفى الصباح، تقدمت بشكوى اتهمت من قاموا بضبطه بتعذيبه ليعترف بامتلاكه قطعة سلاح والفعل المادي للجريمة، رغم براءته من ذلك، وفق قولهم“.

وأسفر التعذيب الذي أكده المواطن لعائلته قبل أن يفقد الوعي، عن ”إصابته بشلل في جانبه الأيسر نتيجة نزيف في المخ“، بحسب ما هو متداول.

وأثارت هذه المعلومات والتي لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها، حالة غضب عارمة بين الكويتيين، الذين طالبوا بالتحقيق بالواقعة وكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار النائب مهند الساير إلى الواقعة، معلناً عزمه مساءلة وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بشأنها، قائلاً : ”ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.. دستور الكويت لن نقبل بتعذيب أي إنسان أو المساس بكرامته أو حقوقه ويجب فورًا على وزير الداخلية بيان الإجراءات المتبعة ومحاسبة المتسببين وغدا سأوجه أسئلة لوزير الداخلية ومحاسبة المخطئين ستطول الجميع دون استثناء“.

"ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة"

دستور الكويت

لن نقبل بتعذيب أي إنسان أو المساس بكرامته أو حقوقه ويجب فورًا على وزير الداخليةبيان الإجراءات المتبعة ومحاسبة المتسببين وغدا سأوجه أسئلة لوزير الداخلية ومحاسبة المخطئين ستطول الجميع دون استثناء#عبدالله_فهد_طامي — مهند طلال الساير (@MuhannadAlSayer) June 4, 2022

وقال النائب أسامة المناور: ”ما حصل للمواطن #عبدالله_فهد_طامي يؤكد بأن إدارات كثيرة في وزارة الداخليّة تحتاج لإعادة صياغتها ويبقى وزير الداخلية هو المسؤول الأول وننتظر منه طمأنة المواطن والمقيم بأن الداخليّة ومنتسبيها هم مصدر أمان وليس جهة لتضييع الحقوق وإهدار كرامات الناس“.

ما حصل للمواطن #عبدالله_فهد_طامي

يؤكد بأن إدارات كثيرة في وزارة الداخليّة تحتاج لإعادة صياغتها

ويبقى وزير الداخلية هو المسؤول الأول

وننتظر منه طمأنة المواطن والمقيم بأن الداخليّة ومنتسبيها هم مصدر أمان وليس جهة لتضييع الحقوق وإهدار كرامات الناس — أسامة المناور (@OsamaAlMunawer) June 4, 2022

وأعاد المحامي علي العريان نشر بيانا لحركة ”حشد“ يشير إلى تفاصيل الواقعة ويستنكر ما تعرَض له المواطن، حيث قال ”تتكرر شبهات قيام بعض المنتسبين لإدارتي المباحث الجنائية وأمن الدولة بتعذيب المحتجزين .. ولم تعد كافية محاسبة الجناة .. بل أصبح من اللازم إعادة إصلاح المؤسسة الأمنية بالكامل .. فالخلل ليس فرديا بل مؤسسيا والوزير ووكلاء الوزارة مسؤولون عن تكرار هذه التجاوزات“.

تتكرر شبهات قيام بعض المنتسبين لإدارتي المباحث الجنائية وأمن الدولة بتعذيب المحتجزين .. ولم تعد كافية محاسبة الجناة .. بل أصبح من اللازم إعادة إصلاح المؤسسة الأمنية بالكامل .. فالخلل ليس فرديا بل مؤسسيا والوزير ووكلاء الوزارة مسئولون عن تكرار هذه التجاوزات #عبدالله_فهد_طامي pic.twitter.com/YTa4KYHTIg — علي العريان (@alaryan110) June 4, 2022

وطالب المحامي محمد الحميدي، مدير جمعية حقوق الإنسان سابقاً، بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة من اعتدى على المواطن الفضلي وإصدار بيان رسمي بذلك.

اذا كنا في بلد يحترم القانون لا يوجد أحد محصن من المسائلة اذا أخطأ ويجب على وزير الداخلية محاسبة كل من اعتدى على #عبدالله_فهد_طامي واصدار بيان رسمى بذلك https://t.co/timMlV4udx — المحامي محمد الحميدي (@mohmdAlhumidi) June 4, 2022

وسبق أن سُجلت تجاوزات بحق رجال الأمن، أبرزها قضية ”محمد الميموني“ الذي فارق الحياة قبل أكثر من 10 أعوام داخل مركز أمني؛ نتيجة التعذيب من قِبل عدد من رجال الأمن، بينهم ضباط في وزارة الداخلية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي عن تلقي الديوان من فترة لأخرى ”شكاوى بشأن تعذيب يتعرض له البعض في المخافر“، إلا أنه ليست لدى الديوان معلومات بشأن ذلك.

وأثارت تلك المعلومات حفيظة نواب في مجلس الأمة، طالبوا وزير الداخلية بالتحرك للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات.

وفي نهاية العام الماضي، اتهم ضابط في جهاز أمن الدولة 4 ضباط في الجهاز ”بخطفه وتعذيبه وحبسه يومًا ونصف اليوم، في غرفة التبريد الخالية من المقاعد، وجعله ينام طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية“.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، مطلع العام الحالي، كما أوقف وزير الداخلية آنذاك الضباط الأربعة عن العمل، ليتم في شباط/ فبراير الماضي إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.