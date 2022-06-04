مصر.. السجن 3 سنوات لنجل رجل أعمال شهير تسبب بمقتل 4 بحادث سير

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات ضد كريم الهواري، نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“حادث الشيخ زايد“.

وجاء حكم محكمة جنايات الجيزة، بعد أن وجهت النيابة للهواري تهمة التسبب في قتل 4 أفراد أثناء قيادته سيارته الخاصة بمنطقة الشيخ زايد؛ ما أحدث جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو يوضح تفاصيل الحادث، وما أثير عن قيادته للسيارة تحت تأثير المخدرات.

ورغم توقعات واسعة بإيقاع عقوبة قاسية على المتهم، إلا أن السابع من مايو/أيار الماضي شهد مفاجأة للرأي العام بتنازل أسر الضحايا، بعد مفاوضات جرت بينهم وبين أسرة الهواري.

وكانت المحكمة قررت تأجيل الحكم على المتهم لجلسة، اليوم السبت، حيث ذكرت هيئة دفاع المتهم أن المخدرات التي كانت في جسده كانت نتيجة العمليات الجراحية التي أجريت له.

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، قد قرر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حبس كريم الهواري بعد اتهامه رسميًا في القضية التي نتج عنها وفاة 4 طلاب بشكل واضح في مقطع فيديو.

وتضمن بيان صادر عن النيابة العامة وقتها قرار النائب العام لاتهامه بـ“إحراز جوهر مخدر“ بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بوفاة 4 أفراد نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، بحسب وصف البيان.

كما أشار قرار الاتهام إلى عدم مراعاة المتهم للقوانين واللوائح المرعية، حيث تجاوز السرعة المقررة قانونًا حال قيادته سيارته في منطقة الشيخ زايد، كما أنه كان تحت تأثير مادة مخدرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جنح أخرى.

وأثبت تقرير المختبر بمصلحة الطب الشرعي أن فحص العينات المأخوذة من المتهم كريم الهواري، أثبتت احتواءها على ”جوهر مخدر“، ومادة الكحول الإيثيلي.

وواجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير.

وكشف مقطع الفيديو وجود الضحايا داخل سيارتهم، وقيام سائقها بالدوران بشكل طبيعي، ثم كان قدوم سيارة المتهم كريم الهواري من خلفهم بسرعة جنونية، نتج عنه مصرعهم جميعًا، وإصابته ”المتهم“، وهروبه من سيارته الفارهة عقب الحادث، ثم ذهابه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطالب النشطاء بإيقاع أقصى العقوبة على المتهم نجل محمد الهواري، مالك سلسلة محال تجارية ”هايبر وان“، خاصة بعد أن أوضحت تفاصيل الحادثة حالة ”اللا مبالاة“ التي سيطرت على المتهم أثناء قيادة السيارة بمنطقة الشيخ زايد غربي العاصمة المصرية القاهرة.