مصر.. "العفو الرئاسي" تنفي الإفراج عن محسن السكري المتهم بقتل سوزان تميم

حسمت لجنة العفو الرئاسي في مصر رسميا، الجدل الدائر بشأن الإفراج عن ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعفو رئاسي.

وكتب المحامي المصري طارق العوضي عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اليوم الخميس، ”تؤكد لجنة العفو الرئاسي أن كل ما يتم تداوله هذه الأيام بشأن صدور قرار بالعفو الرئاسي عن المدعو محسن السكري غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلا“.

واختتم العوضي، قائلا: ”كل ما يتم نشره من شائعات عارٍ تماما عن الصحة“.

ويأتي حسم الأمر من قبل لجنة العفو الرئاسي بعد ساعات من الجدل بشأن إطلاق سراح السكري ضمن قوائم العفو الرئاسي التي تم بموجبها خروج العديد من النشطاء السياسيين من السجن خلال الأيام الماضية.

ولا يزال السكري يقضي عقوبة السجن 3 سنوات، في قضية اتهامه بغسل أموال تبلغ قيمتها نحو 2 مليون دولار، إلا جانب تورطه في العام 2018 مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، في قتل الفنانة سوزان تميم، حيث حكم عليه بالإعدام، إلا أن تم تخفيف الحكم بالإجراءات القضائية المتبعة من طعون إلى السجن المؤبد حتى شمله عفو رئاسي في القضية، العام 2020.

وتم توجيه تهمة القتل العمد للسكري في قضية سوزان تميم، بتحريض من قبل هشام طلعت مصطفى، فيما شاعت أنباء عن نية مصطفى الزواج من سوزان تميم، مستغلا تخليصها من تهم قانونية، إلا أنها رفضت وقُتلت بعد تهديدات عدة منه، حسبما أظهرت التحقيقات.

وفي العام 2017، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عفوا عن هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة ”مجموعة طلعت مصطفى“ السابق، والمدان في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وجاء قرار الإفراج عن مصطفى الذي كان يقضي عقوبة السجن 15 عاما، في إطار عفو عن 502 من المسجونين في قضايا مختلفة، من بينها قضايا تظاهر.