الإمارات.. "حقيبة يد" في سيارة أجرة تقود عربيين إلى المحكمة

تسبب طمع شخصين عربيي الجنسية في دولة الإمارات بحقيبة يد باهظة الثمن نسيها أحد الركاب في سيارة أجرة إلى إحالتهما إلى المحكمة ومعاقبتهما بالسجن والغرامة والإبعاد.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن رجلا من جنسية عربية نسي حقيبة يده في سيارة أجرة، في دبي، وهي من ماركة عالمية باهظة الثمن، وفي أثناء وجود عربيين آخرين كانا استقلا التاكسي ذاته عثرا عليها، ووجدا بداخلها مبلغ 14 ألف درهم (3780 دولارا) إضافة إلى 3900 يورو، فقررا سرقتها، الأمر الذي انتهى بإلقاء القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى الجنايات التي قضت بحبسهما شهرًا، وغرامة 30 ألف درهم (8100 دولار) بالتضامن، ثم إبعادهما عن الدولة.

وفي التفاصيل، قال المجني عليه إنه ”استقل مركبة أجرة من شارع صلاح الدين في دبي، وبعد أن غادرها اكتشف أنه نسي حقيبته ماركة (لويس فيتون) الفاخرة، فتقدم ببلاغ إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وذلك لثقته في أنه نسي الحقيبة داخل التاكسي“.

وعلى إثر البلاغ، قامت الإدارة المختصة في هيئة الطرق والمواصلات بمراجعة كاميرات المراقبة، واكتشفت أن الراكبين اللذين استقلا المركبة بعد صاحب الحقيبة استوليا عليها، فيما توصلت التحقيقات إلى أن الراكبين من دولة عربية، وقد استقلا التاكسي لاحقا، واستوليا على الحقيبة، وتم تحديد هويتيهما والقبض عليهما.

وأقر المتهمان في التحقيقات بالواقعة، وأرشد الأول إلى شقته، وبتفتيشها عُثر على مبلغ 3000 درهم و1400 يورو كان يخفيها في سقف دورة المياه، فيما ضبط داخل مسكن المتهم الثاني على 30 يورو، إضافة إلى إيصالات تحويل أموال إلى بلاده، مقرًّا بأنها من المبلغ المسروق.

وباستجواب المتهم الأول، أفاد بأنه اتفق مع المتهم الثاني على سرقة الحقيبة دون معرفة محتوياتها، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علم بالمبلغ المسروق، وإنما أعطاه شريكه 3000 درهم ومبلغ 1400 يورو.

فيما ذكر المتهم الثاني أنهما شاهدا الحقيبة في المقعد الخلفي لسيارة الأجرة، فقررا سرقتها، واقتسما المبلغ الذي عثرا عليه بداخلها، لكن تراجع المتهمان عن أقوالهما لاحقًا أمام محكمة الجنايات، مشيرين إلى أنهما أخذا الحقيبة عن طريق الخطأ، بعد أن اعتقد كل منهما بأنها تخص الآخر، وطلبا استعمال الرأفة.

وبعد النظر في الواقعة، والإحاطة بأدلة الإثبات، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، وقضت بحبس كل منهما شهرا وغرامة 30 ألف درهم بالتضامن بينهما، ثم إبعادهما بعد ذلك عن الدولة.