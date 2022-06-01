الإعلامي خالد عليش يحصل على حكم برؤية ابنته 11 ساعة أسبوعيا‎

حصل الإعلامي المصري خالد عليش اليوم الأربعاء على حكم قضائي من محكمة الأسرة في مصر، بتمكينة من رؤية ابنته 11 ساعة أسبوعيا، على أن تكون في يوم الجمعة، وذلك بعد فترة طويلة من الخلاف بينه وبين طليقته ميما شامي.

وعلق خالد عليش على الحكم الذي صدر لصالحة من خلال تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قائلا ”النهاردة انا خدت حكم تاريخي يارب يتنفذ على خير، وتاريخي لأنه أحسن حكم ممكن آخذه في ظل ظروف قانون الأسرة السيئ لحين تعديله، واللي طلع الحكم قاضي مش واحد صاحبنا ف ده معناه أن الراجل قرأ وفهم وبيدي لكل واحد حقه، لكن جه الوقت اللي أقول فيه اللي جوايا“.

وأضاف: ”حسبي الله و نعم الوكيل، أنا خصيم لكل واحد أو واحدة حتى يوم الحساب (ساعدوا) بشكل مباشر أو غير مباشر، أني ما اشوفش بنتي بطريقة إنسانية، كل حد كبير أو صغير جريت وراه بالمكالمات عشان أشوف أي حلول ودية، حتى الحركات والجروبات النسوية اللي بيدافعو عن الست و خلاص، أي حد بيكتب تعليق وهو مش فاهم حاجة“.

وتابع: ”فاض بي الكيل، والعمر بيعدي، واستحملت الكثير من الاتهامات الباطلة، وعلاقتي ببنتي بتبوظ يوم بعد يوم، وأنا ملتزم بكافة الالتزامات المادية ناحيتها من أول يوم كاملة، وزيادة كمان عن المستوي المادي والاجتماعي اللي عايشين فيه، ومع ذلك استحملت كتير وماردتش، أنا لا حول لي ولا قوة حاولت مع كل الحلول الرسمية وغير الرسمية، تعبت من اللف في دوائر مغلقة“.

واستكمل: ”تعبت من نظرة والدي ووالدتي المريضة اللي نفسهم يشوفو حفيدتهم ومش قادر اعملهم ده، أنا أوحش رجل في العالم ولكن ما استحقش إني ما يكونش عندي فرصة أتكلم وأخرج معاها وأفسحها عشان علاقتي بيها تبقي كويسة، محدش يقولي أنت السبب عشان سيبت ماماتها، أنا ووالدتها كان في بينا عشرة طيبة وأيام كتير حلوة ولكن لم يحالفنا التوفيق في النهاية، وكل شيء نصيب والانفصال كان برغبتها قبل رغبتي“.

وقبل نحو عامين، أعلنت الفنانة ميما الشامي، طلاقها من خالد عليش، بعد مرور فترة اشتدت فيها الخلافات والأزمات بينهما.