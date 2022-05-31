تأييد حبس "موكا حجازي" مشهورة "تيك توك" في مصر

أيدت محكمة أحداث الطفل في مصر، يوم الثلاثاء، حبس مشهورة تطبيق ”تيك توك“ نانسي أيمن، المعروفة باسم ”موكا حجازي“، عامًا، لاتهامها بممارسة ”أعمال منافية للآداب، ونشر الفسق والفجور“.

وكانت هيئة الدفاع عن ”موكا حجازي“، قد تقدمت باستئناف على حكم حبسها عامًا، الذي صدر من محكمة أحداث الطفل في الجيزة، لتتم إعادة محاكمتها أمام محكمة 6 أكتوبر، التي أيدت بدورها الحكم السابق.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفتاة لقيامها بإنشاء حساب إلكتروني وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات ”تيك توك – إنستغرام“، وموقع ”يوتيوب“.

واعترفت المتهمة بأنها ”تقوم بتصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة، ونسب مشاهدة“.

وأشارت إلى أنها تقوم أيضًا بنشر ”إعلانات لبعض المحال التجارية، تتحصل من خلالها على أرباح مالية، بمساعدة أحد الأشخاص“.

كما أقرت ”موكا حجازي“ خلال استجوابها، ”بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها“.

يشار إلى أن المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة ”تطهير المجتمع“، هو من قدم البلاغ ضد مشهورة تطبيق ”تيك توك“ في مصر.

وقال فرحات إن ”الفتاة تحاول العبث من جديد بقيم ومبادئ الشعب المصري، وتنشر مقاطع فيديو وصورًا مسيئة“، عبر الحساب الخاص بها على التطبيق الشهير الخاص بمقاطع الفيديو القصيرة.

وأشار إلى أن ”سلوكيات الفتاة، هي من دفعته لتقديم البلاغ واتهامها بالقيام بأفعال منافية للآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور، من خلال بث مقاطع فيديو ذات إيحاءات جنسية بملابس فاضحة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي“.

وتابع المحامي فرحات أن الفتاة بأفعالها ”خالفت نص المادة 278 من قانون العقوبات، الذي ينص على أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، وفق المادة 25 و26 من قانون جرائم الإنترنت“.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت خلال الفترة الماضية، القبض على عدد من ”اليوتيوبر“ وفتيات ”تيك توك“.

وجاء ذلك بعدما رصدت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية عددًا من مقاطع الفيديو، التي اتُهم مؤدوها بأنهم يحرضون فيها على ”الفجور والفسق“.

ومن بين هؤلاء: ”حنين حسام، وريناد عماد، ومودة الأدهم“.