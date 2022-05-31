ادعى الزواج من 33 سيدة.. محكمة مصرية تقضي بحبس وتغريم "المحلل الشرعي"

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، بحبس محمد الملاح المعروف إعلاميا باسم ”المحلل الشرعي، لمدة سنة، وتغريمه 200 ألف جنيه مصري ما يعادل 11 ألف دولار، لاتهامه بترويج شائعات وأخبار كاذبة هدفها نشر الفوضى، والتحريض على الفجور والاعتداء على القيم الأسرية بالمجتمع المصري.

وكانت النيابة قد أحالت المتهم للمحاكمة في القضية 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، بعد القبض عليه واتهامه في القضية، حيث يحاكم طبقا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون المصري رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وفي قرار الإحالة اتهمت النيابة العامة في مصر المتهم بأنه ”أنشأ صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (محلل شرعي) لرد المطلقات، وأدار واستخدم الحساب الإلكتروني بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة أنه ”نشر وأذاع عمداً بطريق العلانية أخبارا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذ ظهر بأحد البرامج بالقنوات الفضائية وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام بأن زعم على خلاف الحقيقة بزواجه 33 مرة من نساء طلقت ثلاث بقصد ارجاعهن لأزواجهن، وهي الأقوال التي ما لبث أن عدل عنها وادعى انه كان يقصد الشهرة“.

وكان الملاح ادعى أنه عمل كمحلل شرعي، وتزوج من 33 سيدة، خلال لقاء تلفزيوني أذيع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكر المتهم بعدها في تصريحات صحفية، أنه أدلى بتصريحاته تلك ”بطلب من معدي البرنامج التلفزيوني مقابل مبلغ مالي“.

بدورها، استدعت النيابة المصرية رئيس تحرير برنامج ”يحدث في مصر“ على قناة ”إم بي سي مصر“، الذي أكد بالأدلة أنه ”لم يطلب من المتهم فبركة هذا اللقاء، وأنه هو من ادعى أنه عمل كمحلل شرعي وتزوج من 33 سيدة“.

وبمواجهة المتهم برئيس تحرير البرنامج وعرض الأدلة عليه، اعترف الأول أنه ”هو من قام بالكذب سعيا للشهرة، وليس للبرنامج علاقة في هذه التصريحات، لتأمر النيابة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات“.

يشار إلى أن ”الملاح“ خرج آنذاك، مع الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية ”إم بي سي مصر“، ليتحدث عن ”دوره في إنقاذ البيوت“، كاشفا أنه ”سبق له الزواج من 33 سيدة، لوجه الله دون مقابل“.

وجاء القبض عليه، بعد تأكد الجهات المعنية من أن التصريحات قد صدرت منه بالفعل، خاصة بعد طعنه عبر بلاغ رسمي بفبركة مقاطع له من قبل القناة والتشهير به.