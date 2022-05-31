إيقاف كويتي متهم بخطف فتاة مصرية والاعتداء عليها

أوقفت المباحث الجنائية في الكويت، اليوم الثلاثاء، مواطنًا صدر بحقه أمر ضبط وإحضار، بتهمة خطف شابة عربية تحت التهديد والضرب والاعتداء عليها.

وتم القبض على المتهم بعد أمر النيابة العامة بضبطه بناءً على بلاغ تقدمت به المجني عليها، حيث تم تحديد موقع الشاب الكويتي وضبطه عقب مقاومة عنيفة منه واصطدامه بدوريات المباحث.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ المحلية عن مصدر أمني قوله، إن ”رجال مباحث الواحة في محافظة الجهراء ضبطوا الشاب، وهو من أرباب السوابق، واتهم سابقا في قضايا مخدرات وسرقات وانتحال صفة ابن نائب“.

وأوضح المصدر، أن ”المجني عليها اتهمت الشاب الكويتي بخطفها والتوجه بها إلى بر السالمي والاعتداء عليها بالإكراه وضربها، ومن ثم طلب منها الزواج حتى لا يتورط في قضية مواقعة بالإكراه“.

وبحسب تقرير سابق للصحيفة المحلية، فإن ”الواقعة بدأت من منطقة إشبيلية، ولم يعرف هل اختطفت المجني عليها بالإكراه أم استدرجت بالحيلة بزعم إنجاز معاملة أو ما شابه، ومن ثم التوجه بها إلى البر والاعتداء عليها“.

ضبط المتهم بخطف الوافدة والاعتداء عليها في بر السالمي: – عقب مقاومة عنيفة واصطدامه بدوريات مباحث – مواطن من ارباب السوابق واتهم في عدة قضايا مخدرات وسرقات وانتحال صفة ابن نائب pic.twitter.com/s29NsO6Hm8 — شبكة الكويت (@NetworkKw) May 31, 2022

وكان النشطاء قد تداولوا صورة المجني عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت عليها آثار اعتداء وضرب، وأفادوا بأنها ”مصرية الجنسية، وتُدعى نائلة حسن، وأنها في العشرينات من عمرها ومطلقة“.

نائلة حسن ابو شادي مصرية مقيمة في الكويت مطلقة تعرضت للضرب و الاغتصاب و الخطف من شخص كويتي و قضيتها بمخفر الواحة و تريد العدالة و الحماية ولا تريد الزواج من المغتصب #حق_نايله_حسن pic.twitter.com/5JvIsvhhXO — Dalal Almusallam | أ. دلال المسلّم♀ (@dalmusallam88) May 27, 2022

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتداوله النشطاء من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعيش في الكويت نحو أربعة ملايين و800 ألف شخص، يشكل الوافدون نسبة 70% من السكان، وتعتبر الجالية المصرية ثاني أكبر جالية في البلد الخليجي.

وتتصدر قضايا العنف والقتل الواقع على النساء في الكويت الحديث العام بين حينٍ وآخر، وسط انقسام واضح تجاهها بين من يرى أنها ”فاقت الحد“، وبين من يرى أنها ”ما زالت ضمن الحدود الطبيعية“، كما تتباين وجهات النظر حول المسؤول عن هذه الجرائم والحلول المناسبة لمنع تفشيها في المجتمع الكويتي.

وسبق أن كشف تقرير إخباري، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب التقرير، فإنه ”من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.