بينها الدفاع والداخلية.. السعودية تكشف عن قضايا فساد جديدة في عدة وزارات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة قضايا فساد مالي وإداري في عدد من وزارات الحكومة ضمن حملة متواصلة لمكافحة الفساد بالتزامن مع تطبيق خطة تنمية شاملة تستوجب إنفاق واستثمار مليارات الدولارات.

وقالت الهيئة الحكومية، إنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية عبر 3835 جولة رقابية خلال شهر شوال الهجري المنصرم، وحققت خلالها مع 161 شخصًا، قبل أن يتم توقيف 41 منهم، وقد تم إطلاق سراح البعض منهم بالكفالة الضامنة.

وأوضحت أن الجهات التي تم الكشف فيها عن قضايا فساد، هي: وزارة الدفاع، الداخلية، الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضافت ”نزاهة“، أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي تحقق فيها، هي الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شوال 1443 هـ pic.twitter.com/nFagzPt4rU — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) May 31, 2022

ودأبت ”نزاهة“ على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها، والتي لم يسبق وعملت بالزخم ذاته منذ تأسيسها عام 2011.

وتضم بيانات الهيئة تفاصيل قضايا فساد تورط فيها قضاة وضباط ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون كبار، بما في ذلك موظفون من ”نزاهة“ ذاتها في بعض القضايا.

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق ”رؤية 2030“ عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.

ويجتمع رئيس هيئة مكافحة الفساد، مازن الكهموس، كل شهر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يشرف على تنفيذ ”رؤية 2030“.

وكشفت تحقيقات ”نزاهة“ منذ ذلك الوقت، عن تورط كثير من المدانين بقضايا فساد مليونية، يتعلق كثير منها بترسية مشاريع حكومية كبيرة على شركات خاصة مقابل الحصول على رشاوى مليونية.

وفي العام 2017، ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجنة مكافحة فساد خاصة، وأوقفت عددًا من الوزراء والأمراء ورجال الأعمال بتهم فساد مليارية، قبل أن تنتهي الحملة غير المسبوقة بتسويات حصلت فيها الرياض على مبالغ كبيرة من الموقوفين.

وتتمتع لجنة مكافحة الفساد بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد، وفرض حظر السفر.