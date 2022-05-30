"التمييز" الكويتية تُصدر حكمها النهائي في قضية "ريم الشمري"

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، الستار على قضية الإساءة للجالية المصرية، المتهمة بها الناشطة ريم الشمري.

وكانت الشمري، خضعت للمحاكمة في القضية التي بدأت قبل عامين وصدر فيها حكم أولي بفرض غرامة.

وقررت المحكمة ،يوم الإثنين، ”تبرئة الناشطة الشمري من جميع التهم الموجهة إليها في القضية، في حكم بات ونهائي“، وفق ما أعلنته الناشطة عبر حسابها في ”تويتر“، وتداولته الحسابات الإخبارية المحلية.

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ويأتي حكم اليوم، تأكيدا لحكم البراءة الذي صدر عن محكمة الاستئناف في آذار/ مارس الماضي، والذي تم الطعن فيه قبل أن يُقضى برفض الطعن ويتأكد حكم البراءة بحق الشمري.

وكانت الناشطة الكويتية أحدثت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أيار/مايو من العام 2020، بعد ظهورها في مقاطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، هاجمت فيها المصريين ووصفتهم بـ“المأجورين والخادمين“ في بلادها.

وقالت ريم الشمري حينذاك ”هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئا“.

وأكدت أن ”الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وأنهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب“ بحسب وصفها.

وأضافت ،أيضا، في أحد المقاطع بأن ”المصريين هم خدم جاؤوا إلى الكويت للعمل، رافضة وجودهم في بلدها، ومطالبة الغاضبين من حديثها مغادرة الكويت حفظا لكرامتهم، بعد أن وصفتهم بالسيئين“.

وألقت الشمري آنذاك باللوم على الحكومة والنواب الكويتيين؛ بحجة جعل الوافدين والمصريين يشعرون أنهم ”شركاء بالوطن“.

واتهمت بالوقت ذاته محامين ومسؤولين في الكويت، بأن ”لهم علاقات ومصالح عمل في مصر؛ ما يدفعهم للدفاع عنهم“.

وتسبب حديث الشمري هذا وموقفها من الوافدين المصريين، بموجة سجال عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيها نشطاء كُثر من الكويت ومصر.

وانتقد البعض حديثها ورد عليه بعبارات لاذعة، والقسم الآخر أبدى تأييده لموقفها الرافض لوجود الوافدين المصريين الذين يتجاوز عددهم نصف مليون.

وكانت النيابة العامة حجزت الشمري، لمدة يومين، عند بداية القضية وباشرت التحقيق معها قبل أن تُخلي سبيلها.

وفي آب/ أغسطس العام الماضي، أدانت محكمة الجنح ريم الشمري، وقضت بتغريمها 10 آلاف دينار (ما يعادل 33 ألف دولار)، قبل أن تستأنف الحكم وتحصل على حكم البراءة.