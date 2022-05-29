حادثة هزت عدن.. تفاصيل جديدة عن الرجل "المشنوق" في مدرسة للبنات

كشفت شرطة عدن، تفاصيل العثور، صباح اليوم الأحد، على رجل مشنوق داخل إحدى مدارس البنات في مديرية خورمكسر، جنوب شرق العاصمة اليمنية المؤقتة، في واقعة أشعلت منصات التواصل الاجتماعي في اليمن.

وحول تفاصيل الواقعة، قال مدير عام شرطة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، في حديث خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”رجلًا يدعى علي أحمد محرز عبدالله، ويبلغ من العمر 42 عامًا، عثر عليه، اليوم، مشنوقًا في مدرسة الدولية بمديرية خورمكسر“.

وأضاف أن ”الضحية يسكن في منطقة الحسوة غرب عدن، وكان يتردد كثيرًا على المدرسة بسبب أن شقيقته تدرس بها، وتسكن فيها أيضًا، لكونهما من الأسر النازحة في عدن“، بحسب تعبيره.

وأشار الشعيبي إلى أن ”الشرطة والبحث الجنائي عاينوا مكان الحادثة، وتم فتح تحقيق في الواقعة، بهدف التعرف إلى أسبابها، فيما إذا كانت واقعة انتحار أو قتل متعمد، وسيتم نشر نتائج التحقيق لاحقًا“.

وبشأن ما يشاع عن وقوع هذه الحادثة في أحد الفصول الدراسية المخصصة للتعليم، أكد اللواء الشعيبي، أن ”كل ذلك محض افتراء وشائعات، وأن الحادثة وقعت في الجزء المستخدم من المدرسة لإيواء نازحين، وليس في فصل دراسي“، وفق قوله.

وخلفت الحادثة التي هزت مدينة عدن، أصداء واسعة، لاسيما أنها وقعت داخل مدرسة خاصة بالبنات، وتزامنت مع إجراء الطالبات للامتحانات النهائية الخاصة بالثانوية العامة، وهو الأمر الذي أصاب بعضهن بالذعر والخوف، وفق ما ذكره شهود عيان.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن الطالبات قولهن إنهن تفاجأن قبل دخول قاعات الامتحان بوجود جثة الشاب المشنوق متدلية أمامهن في واجهة المبني، وأكدن أن إدارة المدرسة قررت بدء الامتحان واستكماله متجاهلة المشهد المرعب، والذي بقي لبعض الوقت حتى وصلت الأجهزة الأمنية إلى عين المكان وباشرت إنزال الجثة.