مصر.. تفاصيل جديدة حول جريمة "الريف الأوروبي"

كشفت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن ما عُرف إعلاميًا بجريمة ”الريف الأوروبي“، التي نتج عنها مقتل أسرة مؤلفة من 5 أفراد، ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها ”قررت حبس المتهم بقتل 5 أفراد -هم مزارع وابنتاه وحفيداه- بمزرعة في قرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًا على ذمة التحقيقات“.

وأضافت أنه تم استجواب المتهم ”وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال 7 شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة“.

وفي تناقض عما تم تداوله عقب الجريمة، نفى البيان، ”وجود علاقة غير شرعية بين المتهم وإحدى ابنتي المجني عليه“.

وأشار إلى أن ”التحقيقات أظهرت قيام المتهم بطلب الزواج من إحدى الضحايا وتم رفضه، ليقوم بوضع مخدر في أحد المشروبات قاصدًا الاعتداء جنسيًا عليها، إلا أنه نشب خلاف بين المتهم ووالد الفتاة وصل إلى ارتكاب الجريمة“.

وتابع: ”تلقت النيابة العامة إخطارًا، في السادس والعشرين من شهر مايو/أيار الجاري، بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة في قرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور“.

وقال بيان إن ”النيابة العامة كلفت الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي تمكنت من تحديد هوية مرتكبها، وأنه ذلك الذي كان يشارك المجني عليهم في العمل بالمزرعة والإقامة بها معهم، وأنه في بداية العقد السادس من العمر“.

وبينت تحريات الشرطة تفاصيل ارتكابه الجريمة، وأن ”باعثَه عليها هو ضبطه حال شروعه في التعدي على إحدى المجني عليهما وافتضاح أمره، الأمر الذي دفعه لقتلهم جميعًا، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره“.

ونفاذًا لذلك ”أُلقي القبض عليه، واستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوب إليه من ارتكاب جريمة القتل العمد بظروفها المشددة، فأقر بقتله المجني عليهم الخمسة“، وفق بيان النيابة العامة المصرية.

وذكر أنه ”عقب رفض المجني عليه زواجه بابنته، أوغر ذلك صدره، وقرر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبة في إذلالها وذويها، فاشترى مخدرًا لوضعه بشراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها“.

وادعى المتهم أنه ”خلال ذلك حدثت مشادة بينه وبين المزارع المجني عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحر عنقه، وقتل الباقين خشية افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادثة، حيث ضبطتها النيابة العامة“.

وأشارت النيابة في بيانها إلى أنها ”قد اصطحبته للمزرعة محل الجريمة، حيث أجرى محاكاة مصورة لكيفية ارتكابها، وأرشد عن المشروب الذي وضع به المخدر“.

وأكدت أن ”جميع أقوال الشهود، وما أقر به المتهم في التحقيقات، وما توصلت إليه التحريات، كل هذا ينفي ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود علاقة غير شرعية بين إحدى المجني عليهما وبين المتهم، وأن تلك العلاقة هي الباعث على ارتكاب الجريمة“.