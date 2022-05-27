مصر.. علاقة عاطفية تسببت بمذبحة "الريف الأوروبي"

كشفت وزارة الداخلية المصرية مساء الجمعة، ملابسات جريمة مزرعة ”الريف الأوروبي“ التي راح ضحيتها 5 أفراد من عائلة واحدة.

وكانت مزرعة داخل الريف الأوروبي في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قد شهدت مساء الخميس الماضي، جريمة مروعة على يد شخص أقدم على قتل 5 أفراد من عائلة واحدة بينهم طفلان.

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية، إن قوات الأمن استطاعت التعرف على هوية الجاني، والذي تبين بعد التحقيقات إنه شريك للمجني عليه بالمزرعة المؤجرة مكان وقوع الجريمة.

وأضاف البيان، إن الجاني كان على علاقة عاطفية بإحدى بنات المجني عليه والتي لقيت مع شقيقتها مصرعها في الجريمة المروعة، إذ نشب خلاف بينهما بعد معرفة المجني عليه بتلك العلاقة، ما تسبب بمقتل المجني عليه.

وأوضح البيان، أن الجاني قام على إثر جريمته، بقتل ابنتي المجني عليه خشية افتضاح أمره ومعرفتهما بتفاصيل الخلاف، ومن ثم أقدم على قتل حفيدي المجني عليه وهما طفلان، ومن ثم هرب من موقع الجريمة.

وأكدت الوزارة فيي بيانها، تمكنها من تحديد مكان تواجد الجاني، حيث تم اعتقاله ومباشرة التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.

وكانت الجريمة المروعة قد لاقت ردود فعل غاضبة من قبل النشطاء المصريين على مواقع التواصل، مطالبين باعتقال الجاني ومعاقبته.

وتمكن رجال الشرطة من جمع الدلائل وخيوط الجريمة بعد ساعات من وقوعها، وذلك بعد أخذ إفادات من جيران المجني عليه وعدد من الأفراد الذين كانوا يترددون على المزرعة مكان حدوث الجريمة.

يذكر أن الساعات الماضية قد شهدت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب حالة من الدهشة للعثور على 5 جثث لأسرة كاملة في مزرعة داخل منطقة الريف الأوروبي.

وتوقع نشطاء أن مرتكب الجريمة من الصعب أن يكون بمفرده، نظراً لقتل 5 في مكان واحد.

وبدأت الواقعة ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية مساء الخميس يفيد بالعثور على أفراد الأسرة قتلى داخل محل إقامتهم، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن الابن الأكبر للمزارع المجني عليه حاول الاتصال أكثر من مرة بوالده دون رد، كذلك بعض أفراد الأسرة، لينتقل إلى المزرعة ليجد أفراد الأسرة ضحايا غارقين في الدماء.