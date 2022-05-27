السعودية.. توقيف مواطن ضرب ممرضة في مستشفى في محافظة المجاردة

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو خلال اعتدائه بالضرب على ممرضة في أحد المستشفيات في محافظة المجاردة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.



وقالت الوكالة قد جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت صحيفة سبق المحلية قد أفادت بوقوع اعتداء بالضرب من قبل مواطن على ممرضة في مستشفى المجاردة العام في منطقة عسير، مساء أمس الخميس، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الأمنية.

ونقلت ”سبق“ عن وكيل محافظ محافظة المجاردة ثامر بن نايف البقمي، قوله: ”تم استكمال إجراءات الاستدلال لهذه القضية، وإيداع المتهم التوقيف؛ تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص“.

وأثار مقطع الفيديو الذي رصد حادثة الاعتداء في مقطع لمدة 6 ثواني، غضبًا عارمًا في السعودية بعد أن تم تداوله على نطاق واسع في المملكة خلال الساعات الأخيرة.

وتصدر وسم “ #إعتداء_مواطن_على_ممرضه_سعوديه“ موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حيث طالب مغردون بإنزال أقصى العقوبات بحق الفاعل.

وشارك سعوديون تغريدات تشير إلى أن الاعتداء على موظف صحي يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

يشار إلى أن لوائح وزارة الصحة نصت على أن ”أي اعتداء لفظي أو جسدي على الممارس الصحي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل الى مليون ريال“.