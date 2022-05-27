براءة نجل شاروخان من تهمة تعاطي مخدرات

أسقطت السلطات الهندية دعوى قضائية ضد نجل نجم بوليوود الشهير شاروخان، الذي تم القبض عليه خلال مداهمة سفينة سياحية العام الماضي للاشتباه بتعاطيه مخدرات.

وقال مكتب مكافحة المخدرات اليوم الجمعة، إنه أسقط الدعوى القضائية ضد أريان خان (24 عاما) وخمسة آخرين بسبب ”عدم كفاية الأدلة“، في حين مازالت الاتهامات موجهة إلى 14 آخرين.

وأثار القبض على خان انقسامات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، إذ قال البعض إنه استهدف لأنه ابن أحد المشاهير المسلمين في بلد ذي أغلبية هندوسية.

وقال محامي خان لرويترز، إن احتجاز موكله بعد مداهمة السفينة السياحية قبالة سواحل مومباي في أكتوبر / تشرين الأول الماضي كان غير مبرر، مضيفا أنه لم ينتهك أي قانون.

وأطلق سراح خان بعد دفع كفالة في 28 أكتوبر / تشرين الأول بعد 26 يوما من احتجازه.

وكان قد اعتقل مكتب مكافحة المخدرات في الهند، أريان خان، نجل أسطورة بوليوود، شاروخان، بعد أن داهموا سفينة سياحية وضبطوا المشاركين فى حفل مخدرات ضمت عقاقير محظورة مثل الحشيش والكوكايين وMD تم استيرادها من الخارج من أجل الحفلة.

وفى هذا الصدد، نشرت قناة ”بول بوليوود“ على موقع يوتيوب، لحظة القبض على ابن شاروخان من قبل قوات مكافحة المخدات في مومباي في الهند، وظهر أريان خان، نجل شاروخان، في حالة من الارتباك أثناء القبض عليه.

ووفقا لموقع ”timesofindia“، كشف مكتب مكافحة المخدرات أسماء الأشخاص الآخرين الذين احتجزوا على متن السفينة السياحية، وبصرف النظر عن أريان، تضمنت الأسماء الأخرى مونمون داميشا، ونوبور ساريكا، وإسميت سينج، وموهاك جاسوال، وفيكرانت تشوكر، وجوميت تشوبرا، وأرباز ميرشانت.

وتحفظ فريق مكتب مكافحة المخدرات في حينها على مواد مخدرة من الحاضرين للحفل أثناء المداهمة، مثل ”إكستاسي، وكوكايين وميفيدرون وكاراس“، وأفاد المكتب أن المشتبه بهم فى الحفل قاموا خلال عملية المداهمة بإخفاء المخدرات في ملابسهم الداخلية، وحقائبهم.

بدوره، طالب محامي أريان نجل شاروخان، بالإفراج عنه بكفالة، ودفع بأن موكله تواجد في الحفل بعدما تمت دعوته عبر رسائل الدردشة، لكنه لم يكن يمتلك تذكرة أو مقصورة مخصصة له على متن السفينة.

وأكد محامي نجل شاروخان على أن موكله لم تكن بحوزته أي مواد مخدرة، لكن أثبت تواجده في الحفل عن طريق هذه الرسائل، في الوقت الذي أوضحت فيه الشرطة أنه تم القبض على المتهمين بعد تفتيشهم والعثور على أنواع مختلفة من المخدرات معهم.