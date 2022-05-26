الشرطة السعودية تكشف تفاصيل وفاة العنود الشمري بسبب تعنيف أسرتها

أعلنت شرطة الرياض، اليوم الجمعة، أنها باشرت حادثة تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف، وأنه تم القبض على المتهمين في حينه، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وشرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان له نشر عبر حساب الأمن العام السعودي، تفاصيل الواقعة المذكورة.



وقال الكريديس إنه ”بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها، فقد تلقت الجهات الأمنية بتاريخ 10/10/1443 بلاغاً عن دخول فتاة المستشفى ووفاتها رحمها الله لاحقاً“.

وأضاف: ”جرى في حينه مباشرة البلاغ والقبض على المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة“.

شرطة منطقة الرياض: مباشرة حادثة تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف، والقبض على المتهمين في حينه وإحالتهم إلى النيابة العامة. pic.twitter.com/PGC0GfQScv — الأمن العام (@security_gov) May 26, 2022

ويشير بيان الشرطة لوقوع الحادثة ووفاة الفتاة قبل نحو أسبوعين، لكن القصة ظهرت للعلن، يوم الخميس، عندما تداول مغردون معلومات عن وفاة فتاة بسبب تعنيف أفراد من أسرتها بسبب خلاف حول زواجها أدى في النهاية إلى مفارقتها للحياة.

وكان وسم ”#مقتل_العنود_غازي_سبهان_الشمري“ قد تفاعل بشدة وانضم لقائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في تويتر يوم الخميس، حيث شهد العديد من المشاركات حول القضية.

وتوسعت دائرة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية مقتل الفتاة على يد ذويها، وقدم كثيرون روايات مختلفة، في حين طالب آخرون الجهات الأمنية بالتدخل، قبل أن يصدر البيان الرسمي من شرطة منطقة الرياض ليكشف تفاصيل مقتضبة حول الجريمة المذكورة دون الإشارة صراحة إلى اسم العنود الشمراني.

وكان حساب منسوب لفتاة تدعي أنها شقيقة المتوفاة العنود، باسم إيلاف الشمراني، قد نشر تغريدة جاء فيها: ”اولاً جزاكم الله خير كل من دعاء لاختي العنود بالرحمه والمغفرة والله لا يريكم مكروه وثانياً حسبنا الله ونعم الوكيل فكل شخص كذب ونشر إشاعات عن فقيدتنا وهي في قبرها وربي لا يوفقه لا دنيا ولا آخره!“.

وأضاف الحساب: ”اختي توفت نتيجة لانخفاض حاد في الضغط سبب لها توقف بالقلب ٣مرات وتوفت بسببه دماغياً وقعدت بالمستشفى ١٩ يوم وبعدها انتقلت الى رحمة الله وارجع واقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الي ابتلونا كذباً وبهتاناً وحنا في ايام العزاء والله ينتقم منهم“.