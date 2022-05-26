مواجهة مع مسلح في كاليفورنيا تجبر السكان على الاحتماء في أماكنهم

نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إن أوامر صدرت للسكان وموظفي الشركات في منطقة سيسايد بولاية كاليفورنيا بالاحتماء في أماكنهم، اليوم الخميس؛ بسبب مواجهة مع رجل مسلح بمسدس.

وقال موقع “ كيه.إس.بي.دبليو آكشن“ الإخباري إن المشتبه به تحصن في شرفة، وإن ضباط الشرطة يحاولون التواصل معه لإقناعه بالنزول.

ويأتي هذا الحدث بعد يوم من ارتكاب مسلح مجزرة بمدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل 18 تلميذا وثلاثة بالغين، قبل أن يلقى المشتبه به حتفه، وذلك في أحدث واقعة ضمن سلسلة حوادث إطلاق نار جماعي تجتاح الولايات المتحدة.

وكان المهاجم شابا يبلغ من العمر 18 عامًا، ترجل من سيارته ودخل المدرسة بمسدس وربما بندقية، على حد قول أبوت.

وجاء الحادث الدموي بعد 10 أيام فقط من إطلاق النار على 10 أشخاص وقتلهم بسوبر ماركت في بوفالو.