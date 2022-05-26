كندا.. شرطة تورنتو تطلق النار على رجل يحمل بندقية قرب مدرسة

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن شرطة تورنتو في كندا أطلقت النار على رجل وأصابته لدى سيره في شارع وهو يحمل بندقية في حي بالمدينة وأغلقت خمس مدارس في المنطقة.

وذكرت شرطة تورنتو على تويتر أن مسعفين هرعوا إلى الموقع وأنه ليس هناك تهديد أوسع نطاقا على السلامة العامة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به، الذي لم تتضح مدى خطورة إصابته بعد، شاب في أواخر سن المراهقة أو في أوائل العشرينات من العمر.

وحدثت الواقعة في بورت يونيون، وهي منطقة سكنية شمالي مركز مدينة تورنتو.

وقال مجلس مدارس تورنتو إن ثلاث مدارس ما زالت مغلقة بينما قررت مدرستان إعلان حالة ”التعليق والتأمين“ بسبب عمل الشرطة في المنطقة.

وشهدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فاجعة حيث فتح مسلح النار بمدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، مما أدى إلى مقتل 18 تلميذا وثلاثة بالغين قبل أن يلقى المشتبه به حتفه، وذلك في أحدث واقعة ضمن سلسلة حوادث إطلاق نار جماعي تجتاح الولايات المتحدة.

وانتقد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي دعا الجمهوريين مرارًا إلى قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.

وكتب على تويتر: ”إطلاق نار آخر.. والحزب الجمهوري لن يفعل أي شيء حيال ذلك. من نحن بحق الجحيم إذا لم نتمكن من الحفاظ على سلامة أطفالنا ”.

وندّدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بالحادثة وقالت: ”كفى يعني كفى“، مطالبة بـ“تحرّك“ لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وجاء الحادث الدموي بعد 10 أيام فقط من إطلاق النار على 10 أشخاص وقتلهم بسوبر ماركت في بوفالو.