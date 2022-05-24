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منوعات

مقتل مدرس و14 طالب بهجوم مسلح على مدرسة في تكساس الأمريكية
تاريخ النشر: 24 مايو 2022 20:03 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2022 20:55 GMT

مقتل مدرس و14 طالب بهجوم مسلح على مدرسة في تكساس الأمريكية

أفادت مصادر أمنية وتقارير إعلامية أمريكية، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة نحو 20 شخصاً، بينهم أطفال، في هجوم مسلح وقع في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية.

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المصدر: فريق التحرير

أفادت مصادر أمنية وتقارير إعلامية أمريكية، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة نحو 20 شخصاً، بينهم أطفال، في هجوم مسلح وقع في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية.

وهرعت قوات الأمن وحماية الأفراد إلى موقع المدرسة التي حصل بها الهجوم المسلح للوقوف على طبيعة الهجوم وتحليل الموقف والوقوف على حجم الخسائر.

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وذكرت قناة abc7 الإخبارية الأمريكية إن عدد القتلى المحتملين بلغ على الأقل 14 شخصاً، بينهم طفلان، فيما يتم متابعة تطورات الموقف للوصول إلى الحصيلة النهائية.

وأشارت التقارير المتواترة من موقع الحادثة إلى أن إطلاق النار وقع داخل مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بتكساس، في وقت أشارت فيه القناة الإخبارية إلى أن منفذ الهجوم قتل خلال تصدي الأمن للهجوم.

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بالإضافة إلى ذلك، قال مستشفى بلدة بوفالدي بولاية تكساس، التي شهدت الواقعة، إن 13 طالبًا يتلقون العلاج في قسم الطوارئ في أعقاب الحادث.

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