"الاستئناف" الكويتية تؤيد إعدام خادمة إثيوبية قتلت زميلتها الهندية

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، حكمًا بإعدام خادمة إثيوبية اتهمت بقتل زميلتها الهندية، قبل قرابة عام داخل منزل كفيلها؛ بسبب خلافات بينهما، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وجاء حكم الاستئناف مؤيدًا لحكم أول درجة الصادر نهاية عام 2021، ولا يزال أمام المتهمة درجة تقاضٍ واحدة ليصبح الحكم باتا ونهائيا بحقها.

ووقعت الجريمة في منطقة عبدالله المبارك، التابعة لمحافظة الفروانية، أول أيام شهر رمضان عام 2021، حيث أقدمت الإثيوبية على قتل زميلتها طعنًا بالسكين.

وكانت الجهات الأمنية قد ضبطت الخادمة الإثيوبية، عقب تلقي بلاغ من كفيل الخادمة، الذي أفاد بأن خادمته الإثيوبية قتلت زميلتها الهندية.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات الأولية معها، إن ”خلافات بينها وبين المجني عليها، تتعلق بتوزيع مهام العمل في منزل كفيلهما، دفعتها لقتل المجني عليها طعنًا بالسكين“.

ويوجد أكثر من 15 ألف إثيوبي يقيمون ويعملون في الكويت، بالرغم من تجنب بعض الكويتيين للعمالة الإثيوبية؛ بسبب ”ما اشتهرت به من أعمال قتل وعنف خلال السنوات الماضية“، بحسب تقارير محلية.

وسبق أن فرضت الحكومة الكويتية، حظرًا على استقدام العمالة الإثيوبية لسنوات، قبل أن يتم رفع الحظر مجددًا في عام 2018؛ لسد النقص بسبب الأزمة الكويتية الفلبينية، آنذاك.

وفي مارس/ آذار 2020، أقدمت خادمة إثيوبية على طعن كفيلتها، عقب نشوب خلاف بينهما، قبل أن تلقي بنفسها من الدور الأول، ويتم إسعافهما إلى المستشفى.

وشهدت الكويت التي يقطنها نحو 4 ملايين و 800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، في السنوات القليلة الماضية عدة جرائم قتل في فترات متقاربة، تنوعت جنسية المتهمين بارتكابها والمجني عليهم فيها، بين مواطنين ووافدين وبدون.

ويثير تكرار جرائم القتل والاعتداءات العنيفة مخاوف واستياء الكويتيين الذين علت أصواتهم في الآونة الأخيرة؛ للمطالبة بتشديد العقوبات؛ لحفظ الأمن والحد من هذه الجرائم التي تتصدر الصحف المحلية بين الحين والآخر.

وبحسب إحصائيات نشرتها صحيفة ”القبس“ سابقًا، فقد سجلت الكويت منذ مطلع عام 2021 حتى فبراير/ شباط من العام الجاري، 30 جريمة قتل عمد، لأسباب مختلفة، منها ”الانتقام والطمع المالي والثأر والمشاجرات وتعاطي المخدرات والأمراض النفسية والخلافات والمشاكل الزوجية والأسرية“.